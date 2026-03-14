Frida Karlsson ha dominato la 50 km di Oslo Holmenkollen, gara di sci di fondo disputata a tecnica libera. La competizione, che ha visto una partenza ritardata di 45 minuti rispetto alla gara maschile, si è trasformata in un assolo della fondista svedese nella seconda parte della competizione. Karlsson ha imposto il proprio ritmo, staccando progressivamente tutte le avversarie e tagliando il traguardo in solitaria con il tempo di 2:07’48”2. La gara, inizialmente combattuta tra Svezia e Norvegia, ha visto Karlsson prendere il largo a partire dal trentacinquesimo chilometro, dimostrando una superiorità netta.

Tripletta svedese e duello per il secondo posto

Il podio si è tinto interamente dei colori svedesi grazie a Linn Svahn, seconda con un distacco di 1’48”, e Jonna Sundling, terza a 1’48”4. La volata per la medaglia d’argento è stata particolarmente accesa, con tensioni che si sono protratte anche nel dopogara. La prima delle norvegesi, Heidi Weng, ha concluso al quarto posto con un ritardo di 1’49”6, seguita da Karoline Groetting a 1’52”4. Jessie Diggins, sesta a 1’58”6, ha consolidato la propria posizione nella classifica generale, avvicinandosi ulteriormente alla conquista della Coppa del Mondo.

La gara e le impressioni degli esperti

La 50 km di Oslo si è svolta in condizioni di nebbia. Un gruppo di sette atlete ha inizialmente fatto la differenza poco prima del trentesimo chilometro.

Da quel momento, Karlsson ha aumentato il ritmo, lasciando indietro anche le ultime inseguitrici. Nonostante i tentativi di resistenza di Groetting, il forcing della svedese ha definitivamente spezzato la gara. Tra le prime dieci si sono piazzate anche la svizzera Nadja Kaelin (ottava), la tedesca Pia Fink (nona) e la ceca Katerina Janatova (decima). L’unica italiana al via, Caterina Ganz, ha concluso al trentasettesimo posto, staccata di 8’32”3 dalla vincitrice.

La prestazione di Karlsson è stata definita eccezionale dagli esperti. Commentatori hanno sottolineato la sua performance in skating come senza precedenti, evidenziando la sua capacità di mantenere un ritmo elevato per tutta la durata della gara.

Karlsson si è detta estremamente soddisfatta, esprimendo incertezza sulla sua partecipazione e gioia per il risultato ottenuto.

Diggins verso la Coppa del Mondo

Jessie Diggins, pur chiudendo al sesto posto, ha praticamente ipotecato la Coppa del Mondo. Sebbene la matematica lasci ancora aperta una minima possibilità di sorpasso, l’americana è ormai a un passo dal successo finale. La sua stagione si concluderà a Lake Placid, dove potrà festeggiare davanti al proprio pubblico. Da segnalare anche la prova di Ebba Andersson, vincitrice della 50 km olimpica, che ha terminato solo ventisettesima. Nella gara maschile, disputata in parallelo, il successo è andato a Einar Hedegart, con un dominio norvegese tra gli uomini.