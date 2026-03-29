L'esperienza di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham si è conclusa con una risoluzione consensuale del contratto, una decisione comunicata dal club londinese con effetto immediato. L'allenatore croato, che aveva assunto la guida degli Spurs lo scorso 14 febbraio, lascia il suo incarico dopo un periodo breve e denso di sfide. Insieme a lui, salutano anche i suoi collaboratori Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. Il club ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la recente e dolorosa scomparsa del padre di Tudor, Mario, un evento che ha segnato un momento personale di grande difficoltà per il tecnico.

Una parentesi tecnica breve e complessa

L'avventura di Tudor alla guida del Tottenham è stata caratterizzata da una durata estremamente limitata, protrattasi per poco più di un mese, e da un bilancio sportivo decisamente al di sotto delle aspettative. In Premier League, il campionato inglese di massima divisione, la squadra ha collezionato ben quattro sconfitte consecutive nelle prime quattro partite sotto la sua gestione, un dato allarmante che ha contribuito a mantenere il club in una preoccupante quart'ultima posizione in classifica. A complicare ulteriormente il quadro, si è aggiunta la prematura eliminazione dalla prestigiosa Champions League, la massima competizione europea per club, un risultato che ha evidenziato l'incapacità del tecnico di invertire la rotta e di infondere nuova linfa alla squadra in un momento cruciale della stagione agonistica.

Nel complesso, la sua gestione si è tradotta in appena sette partite disputate in tutte le competizioni ufficiali, con un bilancio estremamente negativo e poco incoraggiante: una sola vittoria, un unico pareggio e ben cinque sconfitte. Questa serie di risultati negativi ha reso la permanenza di Tudor insostenibile e ha accelerato la decisione di giungere a un "mutual agreement" per la cessazione del rapporto lavorativo, una formula che sottolinea la volontà comune di separarsi.

Il futuro del Tottenham e la ricerca del successore

La decisione di interrompere il rapporto con Igor Tudor giunge in un momento delicato e cruciale per il Tottenham, che si trova ora senza una guida tecnica a stagione inoltrata e con importanti obiettivi ancora da perseguire.

Il club non ha ancora fornito alcuna indicazione ufficiale riguardo al nome del nuovo allenatore, ma la necessità di trovare rapidamente un sostituto all'altezza è impellente e prioritaria. Il prossimo tecnico dovrà affrontare la parte finale della stagione, con l'obiettivo primario di risollevare le sorti della squadra, di ritrovare la fiducia dei giocatori e dei tifosi, e di garantire una chiusura dignitosa del campionato. La dirigenza degli Spurs dovrà agire con prontezza, saggezza e discernimento per individuare una figura capace di gestire le pressioni e le elevate aspettative di un club di tale caratura internazionale, in un contesto sportivo particolarmente sfidante e competitivo. La società ha ribadito il suo rispetto per il difficile momento personale attraversato da Tudor, sottolineando la comprensione e la vicinanza per la perdita del padre Mario avvenuta pochi giorni prima della risoluzione contrattuale, un gesto di umanità in un contesto professionale.