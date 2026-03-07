Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha fatto il punto sulla situazione infortuni, evidenziando la complessità dei casi affrontati e la determinazione della squadra a proseguire nonostante le difficoltà.

Emergenza infortuni: casi limite

Il tecnico ha sottolineato che lo staff medico si è confrontato con “casi limite”, citando in particolare Ferguson, Angelino, Bailey, Dovbyk e Dybala. Ha spiegato che Ferguson è arrivato “da un anno post intervento”, mentre ora anche lui dovrà operarsi alla caviglia, con la stagione che si considera conclusa.

Riguardo a Dovbyk, Gasperini ha indicato un possibile rientro “a fine aprile o ai primi di maggio”.

Determinazione nonostante le assenze

Pur riconoscendo che “non sono casi frequenti” e che “per la squadra dover rinunciare per tanto tempo a loro è pesante”, Gasperini ha ribadito che “siamo qui e andiamo avanti con i migliori propositi”.

Prospettive per il reparto offensivo

La conferma dell’operazione e dello stop prolungato di Ferguson, che vede sfumare la possibilità di un riscatto, accentua l’emergenza in attacco per Gasperini. Il tecnico dovrà fare affidamento su soluzioni alternative fino al ritorno di Dovbyk e al recupero degli altri giocatori indisponibili.