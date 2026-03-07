Genoa e Roma si preparano ad affrontarsi domenica alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, in un match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. La vigilia è segnata dalle parole dei due allenatori, Daniele De Rossi e Gian Piero Gasperini, che hanno tracciato il contesto emotivo e tattico della sfida.

Le dichiarazioni di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha sottolineato la delicatezza del momento: “Le prossime due settimane non saranno decisive, continuo a ripetere che ora dobbiamo stare dentro a tutto e dobbiamo farlo prima fino ad aprile e poi fino a maggio.

Il momento decisivo sarà maggio”. Alla domanda sul turnover, ha risposto: “Non si possono fare previsioni ora, adesso sono tutte gare importanti, dalla coppa al campionato. Fare calcoli ora non serve a niente. Speriamo solo non ci tocchino altri infortuni. Si guarda di volta in volta, ma ci sarà bisogno di tutti, anche di Arena, ma non so quando e dove”. Ha poi aggiunto: “Sicuramente con Napoli e Juve abbiamo fatto due punti ma potevano esser di più. Martedì ci siamo ritrovati dispiaciuti per com’è andata la gara, poi si può continuare a parlare di questo oppure analizzare le prestazioni e le cose buone fatte, dipende sempre da cosa vuoi vedere”. Sul fronte infortuni ha precisato: “Sarebbe presuntuoso da parte nostra parlare di medicina, è un argomento in cui non possiamo competere con i professionisti… Si sono dovuti confrontare con casi limite, a partire da Ferguson che è arrivato da un anno post intervento, poi c’è stato il caso di Angelino, quello di Bailey e Dovbyk, ora di Dybala.

Non sono casi frequenti, sicuramente per la squadra dover rinunciare per tanto tempo a loro è pesante, ma nonostante questo siamo qui e andiamo avanti con i migliori propositi”. Ha infine indicato che Dovbyk potrebbe tornare tra fine aprile e inizio maggio, mentre Ferguson ha concluso la stagione a causa dell’intervento alla caviglia.

Le dichiarazioni di De Rossi

Daniele De Rossi ha posto l’accento sulla necessità di riscatto dopo la sconfitta dell’andata, definita “la peggior partita da quando sono al Genoa”. “La peggior gara al netto degli errori commessi in altre partite e della forza dell’avversario. In quella occasione è mancata la reazione ed è stata la cosa più triste, la cosa che mi è più dispiaciuta”.

Ha aggiunto: “Ormai sto facendo il callo a questa situazione. Sono concentrato sui punti che dobbiamo portare a casa. È un piacere giocarla in casa, l’ultimo ricordo che ho del Ferraris è quello di uno stadio in festa, caldo ed entusiasta. Vorrei rientrare e trovarlo così anche domenica”.Mancano all’appello Baldanzi, Norton‑Cuffy e Otoa sono in dubbio, mentre Onana ha subito una storta “proprio davanti a me, dobbiamo capire come sta”. Dalla parte della Roma, assenti lo squalificato Wesley e l’infortunato Dybala: “Mancherà Paulo al quale mando un abbraccio gigante come avevo fatto due giorni fa per la paternità. Ma in ogni caso parliamo di una squadra fortissima. Pensare che possano essere abbordabili anche se dovessero mancare ad esempio i giocatori in dubbio è folle.

Possono battere chiunque grazie alla qualità del palleggio, ai giocatori che possono decidere la partita e poi quando hanno la palla non ti fanno respirare”.Infine, sulle diffide: “Devo fare punti domenica: se verranno squalificati tutti e tre ci saranno altri per la sfida poi a Verona. Non tengo conto della diffida nelle scelte. Si deve provare a vincere con la Roma e se non si può si proverà a pareggiare, ma di certo non con il pensiero alla sfida successiva”.

Probabili formazioni e direttore di gara

Il Genoa dovrebbe scendere in campo con un 3‑5‑2: Bijlow tra i pali; Marcandalli, Østigård e Vasquez in difesa; Sabelli, Malinovskyi, Amorim, Frendrup ed Ellertsson a centrocampo; Colombo e Vitinha in attacco.

In panchina Leali, Sommariva, Doucouré, Zatterström, Amorim, Norton‑Cuffy, Otoa, Messias, Ekuban, Ekhator, Onana, Cornet, Masini. Allenatore: De Rossi. Diffidati: Masini, Marcandalli, Malinovskyi. Indisponibili: Onana, Baldanzi.La Roma dovrebbe rispondere con un 3‑4‑2‑1: Svilar in porta; Mancini, Ndicka e Ghilardi in difesa; Çelik, Cristante, Koné e Rensch a centrocampo; Pellegrini e Pisilli alle spalle di Malen. In panchina Gollini, Tsimikas, Ziolkowski, Angelino, El Aynaoui, Venturino, Vaz, Zaragoza, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini. Squalificato: Wesley. Diffidati: El Aynaoui, Mancini, Ndicka. Indisponibili: Dovbyk, Dybala, Ferguson, Hermoso, Soulé.Arbitro dell’incontro sarà Colombo di Como.

Orario e copertura televisiva

La partita è confermata per domenica 8 marzo alle ore 18:00, come stabilito dal calendario ufficiale della Serie A e confermato dalla Lega. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, oltre che in streaming su NOW.