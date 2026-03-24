Il Gherdeina ha compiuto una vera e propria impresa storica sul ghiaccio di Salisburgo, assicurandosi un posto nelle semifinali della Alps Hockey League 2026. La formazione altoatesina ha prevalso in una combattutissima Gara-7 dei quarti di finale dei playoff, un successo che ha richiesto un supplementare e ha tenuto col fiato sospeso i tifosi fino all'ultimo istante. Questa vittoria, sudatissima e meritata, proietta il Gherdeina tra le migliori quattro squadre del torneo, pronte a contendersi il titolo.

La cronaca dettagliata del match decisivo

La partita, cruciale per l'accesso alle semifinali, si è aperta con un primo tempo estremamente equilibrato e tattico, conclusosi a reti inviolate.

La svolta è arrivata nel secondo periodo, quando Brighenti, al minuto 28:21, è riuscito a sbloccare il punteggio, portando in vantaggio il Gherdeina e infiammando la gara. La reazione del Salisburgo non si è fatta attendere: all'inizio della terza frazione, precisamente al 41:11, Kogler ha ristabilito la parità, segnando l'1-1 e riaprendo completamente i giochi. Tuttavia, il Gherdeina ha dimostrato grande carattere, tornando avanti grazie alla rete di Kasslatter al 46:26, un gol che sembrava poter indirizzare definitivamente l'incontro.

Con il Salisburgo a un passo dall'eliminazione, la squadra austriaca ha trovato un'incredibile forza d'animo, riuscendo a pareggiare nuovamente i conti. A soli 58:46, Eliseev ha siglato il 2-2, portando la sfida ai tempi supplementari e prolungando l'agonia per entrambe le formazioni.

L'overtime si è trasformato in una vera e propria battaglia sul ghiaccio, con entrambe le squadre determinate a non cedere. Dopo 16 minuti e 5 secondi di gioco supplementare, è stato Luisetti a ergersi a eroe della serata, firmando la rete decisiva che ha sancito il 3-2 finale e ha regalato al Gherdeina il meritato passaggio del turno, scatenando l'esultanza della squadra e dei suoi sostenitori.

Il percorso verso le semifinali

Con questa memorabile vittoria, il Gherdeina si unisce alle altre squadre già qualificate per le semifinali della Alps Hockey League: Sisak, Merano e Zeller Eisbaren. Il cammino verso la finale si preannuncia avvincente, con le semifinali che prenderanno il via ufficialmente giovedì, con la disputa di Gara-1.

Il successo del Gherdeina in Gara-7 contro Salisburgo rappresenta un momento cruciale nei playoff della Alps Hockey League 2025/26, evidenziando la determinazione e la resilienza della squadra altoatesina in un contesto di alta competizione.