L'Italia ha centrato un importante obiettivo nella semifinale dei playoff di qualificazione al Mondiale 2026. Alla New Balance Arena di Bergamo, gli Azzurri hanno superato l'Irlanda del Nord per 2-0, grazie alle decisive reti di Tonali e Kean. Questa vittoria assicura alla Nazionale l'accesso alla finale, in programma il 31 marzo a Zenica, un passo fondamentale nel cammino verso la rassegna iridata.

Una sfida tattica che si sblocca nella ripresa

La partita ha preso il via con un approccio prudente da entrambe le formazioni. Il commissario tecnico Gattuso ha optato per un modulo 3-5-2, schierando Kean e Retegui a guidare l'attacco.

L'Irlanda del Nord ha risposto con un sistema di gioco speculare, ma con una maggiore copertura difensiva. Nonostante i tentativi iniziali dell'Italia di impostare il gioco, la squadra ha trovato pochi spazi e una difesa avversaria attenta e ben organizzata. Le prime occasioni degne di nota sono arrivate principalmente da situazioni di palla inattiva o dagli sviluppi sulle fasce laterali: Tonali ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa, mentre Dimarco ha impegnato il portiere Charles con un diagonale insidioso. Tuttavia, il risultato non si è sbloccato, e il primo tempo si è concluso sullo 0-0, riflettendo l'equilibrio tattico in campo.

La ripresa decisiva: Tonali e Kean firmano il successo

Nella seconda frazione di gioco, l'Italia ha mostrato un cambio di passo significativo. La pressione esercitata dagli Azzurri è aumentata, il palleggio è diventato più rapido e le occasioni da gol si sono moltiplicate. Retegui ha avuto una grande opportunità su un errore della difesa avversaria, ma non è riuscito a controllare il pallone a tu per tu con il portiere. Poco dopo, Kean si è reso pericoloso dal limite dell'area, trovando la pronta risposta di Charles. Il gol che ha sbloccato l'incontro è arrivato al 56° minuto: sugli sviluppi di un'azione insistita, Tonali ha raccolto un pallone vagante al limite dell'area e ha lasciato partire un destro rasoterra potente e preciso, che ha sorpreso il portiere nordirlandese, probabilmente schermato dai difensori.

Il vantaggio ha definitivamente sbloccato la gara: l'Italia ha continuato a spingere con determinazione, creando ulteriori opportunità e sfiorando più volte il raddoppio, mentre l'Irlanda del Nord faticava a reagire in modo efficace. A circa dieci minuti dalla fine, Kean ha trovato il meritato sigillo personale: servito ancora da Tonali, ha controllato il pallone con qualità, si è rientrato sul mancino e ha battuto Charles con un tiro preciso indirizzato sul secondo palo, fissando il risultato sul 2-0.

Nel finale di partita, c'è stato solo un ultimo brivido per gli ospiti su calcio d'angolo, ma la difesa azzurra ha retto senza particolari affanni. Dopo i tre minuti di recupero concessi, è arrivato il triplice fischio dell'arbitro: l'Italia ha conquistato una vittoria per 2-0, convincendo soprattutto per la prestazione offerta nella ripresa, e prosegue così il proprio cammino verso il Mondiale.

Il percorso azzurro verso la finale

Con questo successo, l'Italia si qualifica per la finale dei playoff, un appuntamento cruciale in programma il 31 marzo. La sfida si disputerà in trasferta contro la Bosnia, presso lo stadio “Bilino Polje” di Zenica, come confermato dalla Federcalcio bosniaca. Il cammino che ha portato a questa semifinale era stato delineato dal sorteggio FIFA di Zurigo, che aveva stabilito l'incontro tra Italia e Irlanda del Nord il 26 marzo in casa. La vincente di questa sfida avrebbe poi affrontato, il 31 marzo in trasferta, la vincente tra Galles e Bosnia. La conferma della sede della finale a Zenica, presso lo stadio “Bilino Polje”, chiude il quadro per l'ultimo ostacolo da superare.