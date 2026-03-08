Il Giappone ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva nel girone C del World Baseball Classic 2026, superando l’Australia per 4‑3 al Tokyo Dome. La Corea del Sud, invece, sconfitta da Taiwan, si trova ora in una situazione estremamente precaria per accedere ai quarti di finale.

Il Giappone ribalta l’Australia

Nel confronto tra Giappone e Australia, i lanciatori hanno dominato inizialmente. L’Australia ha sbloccato il risultato nel sesto inning grazie a un errore del catcher Wakatsuki che ha permesso a Whitefield di segnare l’1‑0. Il Giappone ha ribaltato la situazione nel settimo inning con un fuoricampo da due punti di Yoshida.

Nell’ottavo inning, un doppio di Sato ha portato il punteggio sul 3‑1, seguito da un walk di Suzuki con basi piene che ha fissato il risultato sul 4‑1. In un finale concitato, l’Australia ha accorciato le distanze con due fuoricampo solitari di Hall e Wingrove nel nono, ma non è riuscita a completare la rimonta: 4‑3 per il Giappone.

Corea del Sud vicina all’eliminazione

Nel frattempo, la Corea del Sud è stata battuta da Taiwan per 5‑4. Dopo un iniziale vantaggio taiwanese, la Corea ha reagito con un fuoricampo di Hyun Min Ahn e un altro di Tsung‑Che Chung, portandosi sul 2‑2. Do Yeong Kim ha poi firmato un fuoricampo da due punti per il 3‑2, seguito da un altro fuoricampo di Fairchild per il 4‑3.

In extra‑inning, un bunt di sacrificio di Kun‑Yu Chiang ha deciso la partita sul 5‑4 a favore di Taiwan.

Con questi risultati, il Giappone consolida il primo posto nel girone C e la qualificazione ai quarti di finale. La Corea del Sud, invece, dovrà affrontare l’Australia in una sfida da dentro o fuori: solo una vittoria con ampio margine le permetterà di sperare nel passaggio del turno.

Scenari e regole di qualificazione

Secondo le regole del torneo, le prime due squadre di ogni girone accedono ai quarti. Se la Corea del Sud dovesse battere l’Australia con uno scarto significativo (ad esempio 5‑0, 6‑1 o 7‑2), si creerebbe un pareggio a tre con Australia e Taiwan, tutti con record di due vittorie e due sconfitte. In tal caso, si applicheranno i criteri di spareggio: prima il minor numero di punti subiti diviso per gli out difensivi, poi le valide subite, la media battuta e infine il sorteggio.