Francesca Lollobrigida è in piena corsa per una medaglia ai Mondiali Allround di speed skating, in corso al Thialf di Heerenveen. Dopo la prima giornata, la pattinatrice italiana occupa la sesta posizione nella classifica femminile, a 3,78 secondi dalla leader Miho Takagi. Lollobrigida punta tutto sulle sue distanze preferite per risalire la classifica.
La competizione, giunta alla seconda e ultima giornata, vede Lollobrigida impegnata sulle distanze corte nella mattinata. Nel pomeriggio, affronterà i 5.000 metri, dove potrà sfruttare al meglio le sue doti di resistenza.
In campo maschile, Riccardo Lorello è settimo dopo le prime due prove e cercherà di recuperare terreno nelle gare di fondo.
Lollobrigida in rimonta verso il podio
Al termine della prima giornata, Lollobrigida si posiziona sesta nella classifica femminile, con un distacco di 3,78 secondi dalla giapponese Miho Takagi, attuale leader. La pattinatrice di Frascati punta sui 5.000 metri per tentare una rimonta verso il podio, sfruttando le sue qualità nelle long distance.
Lorello prova a risalire in classifica
Anche Riccardo Lorello ha adottato una strategia simile: limitare i danni nelle distanze veloci per poi puntare sui 10.000 metri, distanza in cui può esprimersi al meglio. Al momento è settimo, ma la classifica rimane aperta.
La situazione maschile
Jordan Stolz guida la classifica maschile dopo la prima giornata, grazie al miglior tempo nei 500 metri e all’undicesimo nei 5.000 metri. Sander Eitrem lo segue da vicino e potrebbe insidiare la leadership nelle gare di fondo.