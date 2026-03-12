Milano‑Cortina 2026: le azzurre Chiara Mazzel e Martina Vozza sono scese in pista oggi nella gara di gigante femminile Vision Impaired, un appuntamento cruciale per le Paralimpiadi Invernali. La competizione, articolata in due manche, ha visto le due atlete italiane impegnate in una prova di grande rilievo tecnico e agonistico.

Il gigante femminile Vision Impaired

La giornata paralimpica ha visto lo sci alpino tornare protagonista sull’Olympia delle Tofane di Cortina. Il programma prevedeva la prima manche del gigante femminile Vision Impaired alle ore 9:00, seguita dalla seconda manche alle ore 12:30.

Le atlete italiane, Chiara Mazzel (guidata da Fabrizio Casal) e Martina Vozza (guidata da Ylenia Sadibussi), hanno affrontato il percorso con determinazione.

Le ambizioni delle atlete azzurre

Chiara Mazzel, già portabandiera azzurra, ha dimostrato grande continuità e forma conquistando medaglie in questa edizione dei Giochi: un argento nella discesa libera e un oro nel Super‑G Vision Impaired. L’atleta punta a confermarsi anche nel gigante, una disciplina che richiede precisione e resistenza. Martina Vozza, anch’essa in gara nella categoria Vision Impaired, ha ottenuto piazzamenti di rilievo nelle prove precedenti, confermando il suo valore tecnico e cercando il primo podio paralimpico in carriera in questa competizione.

Programma e sfide tecniche

Secondo il programma ufficiale, la prima manche del gigante femminile Vision Impaired è iniziata alle ore 9:00, mentre la seconda è cominciata alle ore 12:30. Le due azzurre, Mazzel e Vozza, hanno affrontato entrambe le manche con l’obiettivo di conquistare una medaglia e contribuire al medagliere italiano. La disciplina del gigante, in particolare, mette alla prova la capacità di adattamento alle condizioni della neve e la gestione delle curve strette, elementi fondamentali per ottenere un buon risultato.