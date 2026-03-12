Chiara Mazzel ha ottenuto una nuova medaglia alle Paralimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, conquistando l'argento nella combinata alpina femminile categoria VI. Questo risultato segna il terzo podio personale per l'atleta azzurra, aggiungendosi all'argento precedentemente vinto in discesa libera e all'oro conquistato in superG.

La gara di combinata alpina

La competizione si è svolta nella disciplina dello sci alpino femminile, categoria Vision Impaired (VI). La vittoria è andata all'atleta austriaca Veronika Aigner, accompagnata dalla guida Lilly Sammer, che ha dimostrato una netta superiorità vincendo entrambe le manche.

Aigner ha concluso la gara con il tempo totale di 2’01"75. Chiara Mazzel, con la guida di Nicola Cotti Cottini, si è classificata al secondo posto, fermando il cronometro a 2’04"81, con un distacco di 3"06 dalla vincitrice. La medaglia di bronzo è stata conquistata dall'altra austriaca, Elina Stary, con la guida Stefan Winter, che ha chiuso in 2’05"65, a 3"90 da Aigner.

Il percorso di Mazzel ai Giochi

Con questa recente medaglia d'argento, Chiara Mazzel consolida il suo eccezionale stato di forma durante la rassegna paralimpica: tre gare disputate e tre medaglie conquistate. Dopo aver ottenuto l'argento nella discesa libera e l'oro nel superG, la combinata alpina rappresenta il suo terzo successo consecutivo.

Questo straordinario palmarès la conferma come una delle protagoniste indiscusse dei Giochi Paralimpici.

Un argento di rilievo

L'argento nella combinata è stato descritto come una medaglia di grande pregio, che sancisce ulteriormente la posizione di Chiara Mazzel tra le atlete di punta della competizione. Il distacco di 3"06 dalla vincitrice e la capacità di superare l'altra forte atleta austriaca, Elina Stary, evidenziano la competitività e la determinazione dell'azzurra. Questo terzo podio in tre gare disputate sottolinea la costanza e l'eccellenza della sua performance.