Chiara Mazzel si è aggiudicata la medaglia d’oro nel SuperG femminile categoria ipovedenti alle Paralimpiadi di Cortina. La sciatrice trentina, accompagnata dalla sua guida Nicola Cotti Cottini, ha ottenuto un risultato di grande prestigio, confermandosi tra le protagoniste dello sci alpino paralimpico italiano.

Una gara di alto livello

Nel SuperG ipovedenti, Mazzel ha preceduto l’austriaca Veronika Aigner, medaglia d’argento, e la slovacca Alexandra Rexova, terza classificata. La prestazione della sciatrice trentina rappresenta un importante traguardo per l’Italia, che continua a raccogliere successi nel panorama paralimpico internazionale.

La gara ha visto la partecipazione delle migliori atlete della specialità; Mazzel, con la sua guida, ha saputo interpretare al meglio il tracciato, dimostrando tecnica e determinazione. Il primo posto ottenuto a Cortina conferma il valore della sciatrice e il lavoro svolto insieme al suo staff.

Il significato della medaglia

L’oro conquistato da Chiara Mazzel si aggiunge al medagliere italiano, contribuendo a rafforzare la presenza dell’Italia nelle competizioni paralimpiche. Il risultato ottenuto a Cortina rappresenta un momento di orgoglio per tutto il movimento sportivo paralimpico nazionale, sottolineando l'importanza di queste manifestazioni per la visibilità e l'inclusione nello sport.