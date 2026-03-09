Milano Cortina 2026: la mattinata di lunedì 9 marzo è stata segnata da due importanti medaglie per l'Italia nello sci alpino paralimpico. Chiara Mazzel ha conquistato l'oro nel Super-G femminile categoria visually impaired, mentre Giacomo Bertagnolli si è aggiudicato l'argento nel corrispondente Super-G maschile.

Chiara Mazzel domina il Super‑G VI femminile

La gara femminile visually impaired ha visto una prestazione eccezionale di Chiara Mazzel, che ha fermato il cronometro a 1’14"84. L'atleta azzurra ha preceduto di 0"60 l'austriaca Veronika Aigner e di 4"85 la slovacca Alexandra Rexova.

Un'altra italiana in gara, Martina Vozza, ha concluso al quarto posto, a 5"75 dalla vincitrice.

Bertagnolli sfiora l’oro nel maschile

Nella competizione maschile visually impaired, Giacomo Bertagnolli ha conquistato la medaglia d'argento con un tempo di 1’12"15. L'atleta italiano è stato superato per soli 0"16 dall'austriaco Johannes Aigner, oro della specialità. Il podio è stato completato dal canadese Kalle Ericsson, terzo con un distacco di 1"30.

Programma e contesto delle gare

Le medaglie conquistate oggi si inseriscono in una giornata ricca di impegni per la delegazione italiana ai Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Oltre allo sci alpino, l'Italia è stata impegnata nel curling a squadre miste e nel para ice hockey, con incontri contro la Cina.

Le competizioni si sono svolte tra Cortina d’Ampezzo e Milano.

Dettagli sulle competizioni

Il programma ufficiale prevedeva l'inizio del Super-G femminile visually impaired alle ore 9:00, seguito dalle altre categorie dello sci alpino. Le gare di curling e para ice hockey si sono tenute nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le competizioni di sci alpino paralimpico si sono svolte presso il centro sciistico delle Tofane, a Cortina d’Ampezzo.