Sabato 14 marzo la Serie A1 di ginnastica artistica femminile tornerà in scena a Biella per la seconda tappa della regular season. La Libertas Vercelli, detentrice del titolo, si presenterà per difendere il primato conquistato nella prima prova di Modena.

Il contesto e le protagoniste

La stagione è iniziata con la Libertas Vercelli che ha dominato la tappa inaugurale a Modena. Le prestazioni di Giulia Perotti e della Campionessa del Mondo all‑around, la russa Angelina Melnikova, sono state determinanti per il successo della squadra piemontese.

La Brixia Brescia si candida a essere la principale antagonista, puntando sulle sue atlete di punta Asia D’Amato ed Elisa Iorio, in attesa del rientro di Angela Andreoli e Alice D’Amato.

L’Artistica ’81 Trieste, terza classificata nella prima prova, cercherà una reazione con Emma Puato e Benedetta Gava.

Il calendario della regular season

L’appuntamento di Biella rappresenta il secondo impegno della regular season. Il campionato proseguirà con la tappa di Bergamo, in programma il 17 e 18 aprile. La Final Eight, che assegnerà lo scudetto, si terrà nel weekend del 15 e 16 maggio.

La prima tappa e le prospettive

La prima prova a Modena ha visto la Libertas Vercelli imporsi con autorevolezza, confermando il suo ruolo di favorita per la stagione. Le prestazioni di Perotti e Melnikova hanno segnato la gara. La Brixia Brescia e l’Artistica ’81 Trieste si confermano le principali contendenti, pronte a dare battaglia nelle prossime competizioni per conquistare il titolo.