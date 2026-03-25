La terza tappa del Giro di Catalogna 2026 si preannuncia come uno degli appuntamenti più decisivi dell’intera corsa, con un percorso disegnato per mettere alla prova gli uomini completi del gruppo. I corridori affronteranno una frazione di 159,5 chilometri che li condurrà da Mont-roig Del Camp a Vila-seca. Questa tappa, caratterizzata da un dislivello complessivo superiore ai duemila metri, ha il potenziale per rovesciare le sorti della classifica generale, promettendo spettacolo e incertezza fino all'ultimo metro.

Il tracciato si aprirà immediatamente con una sfida altimetrica significativa: l’ascesa dell’Alt de la Mussara, una salita di 7,2 chilometri con una pendenza media del 5,9%.

Dopo una breve discesa, i ciclisti dovranno affrontare il Col de Capafons, che si estende per 4 chilometri con una pendenza del 4,8%. Seguirà un ulteriore segmento in quota, preludio a una lunga e tecnica picchiata. Il momento chiave della tappa potrebbe arrivare a meno di 50 chilometri dal traguardo, con l’ascesa del Coll Roig (3,8 km al 4,7%). Lo scollinamento di quest'ultima salita aprirà la strada alla fase conclusiva della corsa, con l'arrivo a Vila-seca che si preannuncia combattuto.

Classifica generale e protagonisti attesi

Alla vigilia di questa tappa cruciale, la classifica generale vede in testa il francese Dorian Godon, seguito a pari tempo da Magnus Cort. La frazione odierna è un'occasione imperdibile per i grandi nomi del ciclismo mondiale.

Ci si aspetta una battaglia tra campioni del calibro di Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard, entrambi candidati a infiammare la corsa e a lottare per la vittoria di giornata o per conquistare la maglia di leader. In chiave italiana, l’attenzione è rivolta a Giulio Ciccone, che potrebbe trovare in questo percorso le condizioni ideali per mettersi in evidenza e cercare un risultato di prestigio.

Dettagli e orari della tappa

La partenza ufficiale della terza tappa del Giro di Catalogna è fissata per le 13:40. Gli appassionati potranno seguire ogni momento della corsa grazie alla diretta testuale, che prenderà il via a partire dalle 14:30. L'intera frazione, con le sue numerose salite, le discese tecniche e il finale incerto, promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso fino all'arrivo a Vila-seca, dove si deciderà se la giornata sarà favorevole agli attaccanti o ai leader della generale.

Questa tappa rappresenta un banco di prova fondamentale per tutti i contendenti alla vittoria finale, confermando il Giro di Catalogna come una delle gare più affascinanti e imprevedibili del calendario ciclistico internazionale.