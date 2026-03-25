Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 20.30, il Pala Big Mat di Firenze si appresta a ospitare un appuntamento cruciale: gara-3 della semifinale scudetto di Serie A1 femminile, che vedrà contrapporsi Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano. La formazione meneghina, forte di un convincente vantaggio di due a zero nella serie, si presenta con l'opportunità concreta di chiudere i conti in trasferta, conquistando così l'accesso alla finale per il titolo. Le toscane, d'altro canto, sono chiamate a una prova di forza di fronte al proprio pubblico, cercando di sfruttare il fattore campo per riaprire la contesa, prolungare la serie e mantenere vive le speranze di scudetto.

Il percorso nella serie

La sfida ha preso il via con la prima gara, disputata sabato 14 marzo, dove Milano ha imposto la sua legge con un netto 3-0. Gara-2, giocata domenica pomeriggio nel capoluogo lombardo, è stata invece caratterizzata da maggiore equilibrio e una notevole intensità. La Scandicci ha mostrato grande carattere, tentando una rimonta significativa dopo essere stata sotto per 0-2. Tuttavia, la Numia ha saputo resistere con determinazione, consolidando il proprio vantaggio e portandosi sul 2-0 nella serie, un risultato che ora la pone a un passo dalla finale.

Le formazioni in campo

Il sestetto di Milano si affida all'esperienza e alla potenza devastante dell'opposto Paola Egonu, una delle giocatrici più determinanti del panorama internazionale.

Sarà supportata in attacco dalle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva, con Elena Pietrini pronta a subentrare come valida alternativa, dalla centrale Anna Danesi e dalla palleggiatrice Francesca Bosio, regista del gioco. La Savino Del Bene Scandicci risponde con l'opposto Ekaterina Antropova, un'altra protagonista assoluta, affiancata dalle schiacciatrici Caterina Bosetti e Sarah Franklin, e dalla centrale Linda Nwakalor. Tutte pronte a dare battaglia per difendere il proprio campo.

Dove seguire l'incontro

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSportHD, un'opportunità per tutti gli appassionati di seguire l'evento gratuitamente e in chiaro. Per chi preferisce lo streaming, l'incontro sarà disponibile su Rai Play (anch'esso gratuitamente), oltre che sulle piattaforme a pagamento DAZN e VBTV, dedicate agli abbonati.

Una diretta testuale dettagliata e aggiornata in tempo reale sarà inoltre garantita da OA Sport, per non perdere nessun momento saliente della sfida.

Contesto e calendario della semifinale

La semifinale scudetto si articola al meglio delle cinque gare, un formato che promette emozioni e incertezza fino all'ultimo punto. La Scandicci detiene il cruciale vantaggio del fattore campo in caso la serie si protraesse fino alla decisiva gara-5. Il calendario di questa avvincente serie ha già visto svolgersi incontri nelle date del 21-22 marzo e del 24-25 marzo. Le eventuali gara-4 sono già in programma per il 28-29 marzo, mentre l'ipotetica e attesissima gara-5 si terrebbe nel weekend pasquale del 4-5 aprile, promettendo un finale di serie ad altissima tensione e un epilogo indimenticabile per la corsa allo scudetto.