Le fuoriclasse italiane Sofia Goggia e Laura Pirovano si preparano a essere le assolute protagoniste delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, che si terranno in Norvegia. L'attesa è alta, in particolare per le discipline in cui le due atlete hanno dominato la stagione: Goggia si presenta all'appuntamento in testa alla classifica di specialità del superG, mentre Pirovano guida con merito la graduatoria della discesa libera.

Entrambe le sciatrici azzurre hanno dimostrato una forma eccezionale, superando ampiamente i 500 punti nella classifica generale.

Questo risultato non solo testimonia la loro costanza ad alto livello, ma garantisce loro anche il diritto di partecipare a tutte e quattro le gare individuali previste dal programma. Tuttavia, è probabile che nessuna delle due prenda il via nella gara di slalom, concentrando le proprie energie sulle discipline a loro più congeniali e dove le aspettative di vittoria sono maggiori.

Il programma dettagliato delle Finali in Norvegia

L'evento prenderà il via con le prove cronometrate della discesa, fissate per giovedì 19 e venerdì 20 marzo, con gli orari definitivi ancora da comunicare. Il cuore delle competizioni si accenderà sabato 21 marzo alle ore 12:30 con la discesa libera femminile, una delle gare più attese per le ambizioni italiane.

Seguirà domenica 22 marzo, alle ore 10:45, il superG femminile, altra disciplina chiave per Sofia Goggia.

Dopo una giornata di riposo, il programma riprenderà martedì 24 marzo con lo slalom femminile, articolato in due manche: la prima alle 10:30 e la seconda alle 13:30. Le Finali si concluderanno mercoledì 25 marzo con il gigante femminile, anch'esso su due manche, previste rispettivamente alle 9:30 e alle 12:30. Un calendario intenso che promette spettacolo e forti emozioni per gli appassionati di sci alpino.

Copertura televisiva e il contesto di una stagione avvincente

Le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2026 rappresentano un appuntamento cruciale per le atlete azzurre, che puntano a consolidare i risultati ottenuti e a conquistare i trofei di specialità.

La loro presenza ai vertici delle classifiche di discesa e superG conferma l'eccellente stato di forma e le elevate aspettative per prestazioni di rilievo. Per non perdere nemmeno un istante delle gare, la copertura televisiva e in streaming sarà ampia e accessibile. Sarà possibile seguire gli eventi su Rai 2 HD e RaiSport HD per la diretta TV, mentre lo streaming sarà garantito da Rai Play, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Per chi preferisce un aggiornamento costante, sarà disponibile anche una diretta testuale su OA Sport.

Queste finali in Norvegia giungono al culmine di una stagione 2025-2026 particolarmente intensa e ricca di sfide. Nella settimana precedente l'atto conclusivo, la Coppa del Mondo ha visto gli atleti impegnati in appuntamenti significativi: gli uomini hanno gareggiato sulle nevi di Courchevel (Francia) dall'11 al 15 marzo, mentre il settore femminile ha affrontato due gare tecniche ad Åre (Svezia) il 14 e 15 marzo.

Tali competizioni hanno contribuito a delineare ulteriormente le classifiche generali e di specialità, preparando il terreno per le decisioni finali che si prenderanno in Norvegia, dove ogni punto sarà decisivo per l'assegnazione dei prestigiosi trofei di stagione.