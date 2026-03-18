La Milano-Torino 2026, la classica più antica del ciclismo, si disputa mercoledì 18 marzo, con partenza da Rho alle 11:55 e arrivo alla basilica di Superga, dopo 174 km. La corsa, giunta alla centosettesima edizione, precede la Milano-Sanremo e vede al via nove formazioni WorldTour. Tra i protagonisti, Giulio Pellizzari, reduce da un brillante terzo posto alla Tirreno-Adriatico, punta a un risultato di prestigio.

Il Percorso e le Sfide Finali

Il tracciato della Milano-Torino 2026 evolve in difficoltà. La prima parte è pianeggiante; la seconda introduce ondulazioni che preparano al finale impegnativo.

A Torino, i corridori affronteranno due giri del circuito conclusivo. Il primo termina al Bivio di Superga, dove si attende una prima scrematura. La discesa successiva introduce il giro decisivo, con la salita finale verso Superga: 4,8 km al 9,1% di pendenza media, con punte al 14% e lunghi tratti al 10%. A 600 m dall'arrivo, una svolta a U a sinistra immette su una rampa all'8,2%, seguita dall'ultima curva a 50 m dal traguardo.

I Protagonisti e le Strategie

Il campo partenti è di alto livello. Il britannico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5) è il principale favorito. La UAE Team Emirates-XRG, priva dei suoi leader, punta sul talento svizzero Jan Christen. Giulio Pellizzari, forte del suo recente piazzamento, potrebbe orchestrare la tattica di squadra, puntando alla vittoria personale o lavorando per lanciare il compagno Primož Roglič.

Tra gli altri da tenere d'occhio: l'australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), lo scandinavo Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), già sul podio lo scorso anno, e il canadese Derek Gee (Lidl-Trek).

La Start List Dettagliata

La Milano-Torino 2026, prova dell’UCI ProSeries 1.Pro, presenta una ricca start list. Tra i confermati: Jonas Abrahamsen e Magnus Cort (Uno-X Mobility); Jan Christen e Ivo Oliveira (UAE Team Emirates-XRG); Richard Carapaz e Markel Beloki (EF Education-EasyPost); Cian Uijtdebroeks e Mattia Proietti Gagliardoni (Movistar); Clément Izquierdo e Alex Aranburu (Cofidis); Dario Giuliano e Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta); Walter Calzoni e Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5).

Inoltre: Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe), Liam Slock (Lotto Intermarché), e Samuele Zoccarato. Completano il campo partenti: TotalEnergies, Bardiani CSF 7 Saber, Tudor Pro Cycling, Lidl-Trek, Team Jayco AlUla, Solution Tech NIPPO Rali, Unibet Rose Rockets e Team UKYO.