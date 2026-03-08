Il Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 disputato a Melbourne, ha visto protagonisti George Russell, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Arvid Lindblad. Il weekend è stato caratterizzato da una notevole performance della Mercedes, con Russell autore di una gara quasi impeccabile e Lindblad, al suo debutto, capace di conquistare punti con la Racing Bulls.

Russell e Antonelli: la doppietta Mercedes

George Russell si aggiudica un nove per un weekend definito praticamente perfetto. In qualifica ha massimizzato il potenziale della sua Mercedes, mentre in gara, dopo aver perso una posizione alla partenza, ha saputo rimontare grazie a una strategia efficace e a un ritmo solido sulle gomme dure, ottenendo la sua sesta vittoria in carriera.

Kimi Antonelli, con un sette e mezzo, ha dimostrato grande pazienza: nonostante un incidente in FP3 che ha compromesso il set-up e la sua fiducia, ha ricostruito la sua gara conquistando un prezioso secondo posto.

Leclerc, Hamilton e la rivelazione Lindblad

Charles Leclerc merita un otto. È stato protagonista assoluto nei primi quindici giri, con una partenza eccezionale che lo ha visto passare dal quarto al primo posto. Ha resistito agli attacchi di Russell fino ai pit-stop, ma un errore strategico del muretto Ferrari lo ha penalizzato, costringendolo a cedere il podio. Lewis Hamilton riceve un sette e mezzo. Pur non salendo sul podio, ha mostrato un atteggiamento completamente diverso rispetto alla fine della scorsa stagione, tenendo il passo di Leclerc e avvicinandosi al terzo posto nel finale.

Arvid Lindblad, con un otto, si rivela la sorpresa del weekend: debutta a diciotto anni in F1 e, con la Racing Bulls, entra immediatamente in zona punti, superando il compagno di squadra Lawson.

La gara e le strategie

Il Gran Premio d’Australia ha confermato la forza della Mercedes, autrice della prima doppietta stagionale grazie a una strategia a una sosta che si è rivelata vincente. Russell ha preceduto Antonelli, mentre Leclerc e Hamilton si sono dovuti accontentare rispettivamente del terzo e quarto posto. Norris ha concluso quinto, Verstappen sesto dopo una rimonta dalla ventesima posizione, Bearman settimo e Lindblad ottavo al suo debutto. La gara è stata influenzata da fasi di Virtual Safety Car, che hanno giocato un ruolo nelle scelte strategiche, favorendo in particolare la scuderia tedesca.