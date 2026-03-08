La località slovena di Kranjska Gora si prepara ad accogliere una delle tappe più attese della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla rinomata pista Podkoren 3 si disputerà lo slalom maschile, un appuntamento cruciale che catalizza l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, segnando un momento significativo della stagione agonistica.

La pista Podkoren 3, teatro di sfide tecniche

Lo slalom maschile si svolgerà sulla storica pista Podkoren 3, un tracciato celebre per la sua tecnicità e per essere da tempo teatro di sfide di altissimo livello nel circuito della Coppa del Mondo.

Il programma della competizione prevede due manche: la prima avrà luogo in mattinata, mentre la seconda si disputerà nel primo pomeriggio, offrendo agli spettatori uno spettacolo di abilità e precisione.

I talenti italiani in gara

La squadra italiana si presenta all'appuntamento con una selezione di giovani talenti pronti a mettersi alla prova. Tra i nomi in gara figurano Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Edoardo Saracco, Tommaso Saccardi, Matteo Canins e Corrado Barbera. Questi atleti avranno l'opportunità di confrontarsi direttamente con i migliori specialisti internazionali dello slalom, testando le proprie capacità sui pendii sloveni.

La tradizione di Kranjska Gora nel circuito

Kranjska Gora vanta una lunga e consolidata tradizione come tappa del circuito tecnico della Coppa del Mondo di sci alpino. La pista Podkoren 3 è universalmente riconosciuta come una delle più impegnative e spettacolari, capace di offrire ogni anno gare di grande interesse e momenti di puro spettacolo per il pubblico presente e quello collegato da tutto il mondo.

Verso le fasi finali della stagione

La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino si sta avvicinando alle sue fasi conclusive. Le ultime gare in programma si preannunciano decisive, sia per la definizione delle classifiche generali sia per quelle di specialità. Gli atleti sono chiamati a dare il massimo in questo rush finale, con l'obiettivo di concludere al meglio il loro percorso stagionale e consolidare i risultati ottenuti.