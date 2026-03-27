Oscar Piastri ha dominato la seconda sessione di prove libere (FP2) del Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa del Mondiale di Formula Uno, sul circuito di Suzuka. Il pilota australiano della McLaren si è imposto fin dai primi giri, superando le Mercedes nella simulazione di qualifica con gomme soft.

Le posizioni di vertice

Il ventiquattrenne di Melbourne ha registrato 1’30"133, dimostrandosi molto competitivo sul giro secco. Alle sue spalle, l'italiano Kimi Antonelli a soli 92 millesimi. Il leader del campionato, George Russell, ha chiuso terzo a 205 millesimi.

Le Mercedes W17 hanno mostrato un passo promettente nei long-run, suggerendo buon potenziale per la gara.

McLaren, Ferrari e Red Bull: un'analisi

La quarta posizione è andata a Lando Norris (McLaren), con un gap di mezzo secondo dal compagno di squadra, penalizzato da problemi tecnici alla sua MCL40. La Ferrari si è confermata terza forza nel time-attack: Charles Leclerc quinto e Lewis Hamilton ottavo. Il monegasco ha mostrato margini di recupero, ma la SF-26 non ha convinto, soprattutto per il veterano inglese.

La crisi della Red Bull persiste, con il team lontano dai top e nel midfield, come a Shanghai. Max Verstappen ha chiuso decimo, e Isack Hadjar quindicesimo.

La classifica delle FP2

La sessione FP2, caratterizzata da condizioni complesse, ha visto Piastri emergere con una prestazione solida.

La classifica finale ha registrato Oscar Piastri (McLaren) 1’30"133, seguito da Kimi Antonelli (Mercedes) secondo, George Russell (Mercedes) terzo, Lando Norris (McLaren) quarto, Charles Leclerc (Ferrari) quinto e Lewis Hamilton (Ferrari) ottavo. Tra gli altri piloti, si segnalano Max Verstappen (Red Bull) decimo e Isack Hadjar (Red Bull) quindicesimo.