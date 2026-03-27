Oscar Piastri ha dominato la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone di Formula 1, terza tappa del Mondiale sul circuito di Suzuka. Il pilota australiano della McLaren ha registrato il miglior tempo in 1:30.133, dimostrando un'ottima performance sulla pista nipponica.

Piastri ha preceduto di soli 92 millesimi Kimi Antonelli (Mercedes), che, reduce dalla sua prima vittoria in F1, si conferma tra i protagonisti. Il compagno di squadra di Antonelli, George Russell, ha chiuso terzo a 0.205 dalla vetta, consolidando la forza delle Frecce d'Argento.

La sessione ha visto McLaren e Mercedes contendersi le posizioni di vertice, con Lando Norris (McLaren) quarto a 0.516. La Ferrari ha invece focalizzato il lavoro sul passo gara: Charles Leclerc ha ottenuto il quinto tempo (+0.713), precedendo di un decimo Lewis Hamilton, sesto. A seguire, Nico Hulkenberg (Audi) settimo a 1.308.

I Risultati delle Prove Libere 2 a Suzuka

La top ten delle prove libere 2 si è completata con Alexander Albon (Williams) in ottava posizione, Oliver Bearman (Haas) nono e Max Verstappen (Red Bull) decimo, con un ritardo di 1.376. Più indietro si sono classificati Esteban Ocon, Liam Lawson, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Sergio Perez e Lance Stroll.

La sessione, svoltasi su una pista asciutta, ha confermato la competitività di McLaren e Mercedes, mentre la Ferrari ha privilegiato la simulazione di gara rispetto al giro secco.

Il Contesto del Gran Premio del Giappone

Il Gran Premio del Giappone 2026, terza prova del Campionato Mondiale di Formula 1, si svolge sul circuito di Suzuka per la trentaseiesima volta. L'evento, valido come quarantesima edizione del Mondiale F1, si tiene dal 27 al 29 marzo. Prima di questa tappa, la classifica piloti vede George Russell (Mercedes) in testa con 51 punti, seguito da Kimi Antonelli e Charles Leclerc. La Mercedes guida anche la classifica costruttori, davanti a Ferrari e McLaren. Pirelli ha fornito le mescole C1, C2 e C3. Il weekend prevede tre sessioni di prove libere, qualifiche e la gara domenicale su 53 giri.