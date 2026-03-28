La quarta e ultima giornata dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico si svolge a Praga, presso la O2 Arena, chiudendo una settimana intensa di competizioni. L’evento odierno vedrà l’assegnazione degli ultimi due titoli iridati: quello del singolo maschile e quello delle coppie di danza, con grande attesa per le prestazioni degli atleti in gara.

Il programma si apre con il segmento libero maschile, che promette spettacolo e difficoltà tecniche elevate. Ilia Malinin guida la classifica dopo uno short program straordinario, superando i 110 punti grazie a una costruzione intelligente del programma e a esecuzioni di altissima qualità.

Il margine accumulato dallo statunitense è importante, ma non sufficiente per abbassare la guardia. Alle sue spalle, il francese Adam Siao Him Fa e l’estone Alexander Selevko sono pronti a tentare la rimonta, forti di programmi corti di livello eccellente. Il giapponese Yuma Kagiyama, penalizzato da un errore nel triplo axel, resta comunque un avversario temibile grazie al suo potenziale tecnico.

Le speranze italiane e la sfida nella danza su ghiaccio

Per l’Italia, le speranze sono riposte in Daniel Grassl, chiamato a risalire la classifica dopo un corto non perfetto, e in Gabriele Frangipani, che punta a confermare quanto di buono mostrato nella prima parte della gara. Entrambi mirano a concludere al meglio una stagione complessa ma ricca di segnali incoraggianti.

In serata, l’attenzione si sposterà sulla free dance, segmento decisivo per l’assegnazione delle medaglie nella danza su ghiaccio. I Campioni Olimpici Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron guidano la classifica dopo una rhythm dance praticamente perfetta e si avviano verso il titolo mondiale, forti di un vantaggio che permette loro di affrontare la prova finale con relativa tranquillità. Dietro di loro, la lotta per il podio è aperta, con i canadesi Piper Gilles–Paul Poirier chiamati a difendere la seconda posizione dall’assalto dei britannici Lilah Fear–Lewis Gibson.

Praga, palcoscenico internazionale del pattinaggio artistico

La città di Praga, che ospita i Mondiali dal 24 al 29 marzo 2026, torna a essere il centro del pattinaggio artistico internazionale dopo oltre trent’anni.

L’evento coinvolge circa 200 atleti provenienti da 50 Paesi, impegnati in quattro discipline: singolo maschile, singolo femminile, coppie e danza su ghiaccio. La manifestazione si distingue per la combinazione di tecnica e creatività, offrendo agli spettatori sei giorni di gare di altissimo livello. Il programma si concluderà con l’Exhibition Gala, una serata dedicata alle esibizioni dei migliori pattinatori del mondo, che proporranno numeri speciali all’insegna dell’arte e dello spettacolo. Oltre alle competizioni, Praga offre ai visitatori la possibilità di scoprire le sue bellezze storiche e culturali, rendendo l’esperienza dei Mondiali ancora più completa e coinvolgente.

La giornata conclusiva dei Campionati Mondiali di pattinaggio artistico 2026 si preannuncia dunque ricca di emozioni, con l’assegnazione dei titoli più attesi e la presenza dei migliori interpreti della disciplina sul ghiaccio della O2 Arena di Praga.