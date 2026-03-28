Oggi, sabato 28 marzo, si chiudono i Campionati Mondiali di pattinaggio artistico 2026, ospitati all’O2 Arena di Praga. L’ultima giornata della rassegna iridata vedrà in pista gli atleti del singolo maschile e le coppie della danza sul ghiaccio, entrambi impegnati nei rispettivi programmi liberi.

Il programma odierno prenderà il via alle 12:30 con il free program maschile. Tutti gli occhi saranno puntati sullo statunitense Ilia Malinin, leader provvisorio con un ampio margine e determinato a conservare la sua posizione. Seguono, in lizza per il podio, Adam Siao Him Fa, Alexander Selevko e Shun Sato, rispettivamente secondo, terzo e quarto.

Yuma Kagiyama, sesto dopo lo short program per un errore nel triplo axel, cercherà una difficile rimonta. Per i colori azzurri, Daniel Grassl, attualmente ottavo, punterà a scalare posizioni, mentre Gabriele Frangipani occupa la diciassettesima piazza.

Danza sul ghiaccio: gerarchie consolidate

Nella danza sul ghiaccio, le gerarchie si sono già delineate dopo la rhythm dance. La coppia formata da Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron comanda la classifica, seguita dai canadesi Piper Gilles e Paul Poirier e dai britannici Lilah Fear e Lewis Gibson. Purtroppo, nessuna coppia italiana prenderà parte alla finale, a seguito dell’eliminazione nel segmento breve di Victoria Manni e Carlo Roethlisberger e di Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba.

Orari e copertura televisiva dei Mondiali

Le competizioni del singolo maschile si terranno dalle 12:30 alle 16:22, mentre la free dance è prevista dalle 18:30 alle 22:10. La diretta televisiva sarà garantita su RaiSport e in streaming su RaiPlay. La copertura integrale è disponibile anche su Discovery+, Eurosport 1, DAZN, Prime Video e Tim Vision. Per chi preferisce un aggiornamento costante, sarà disponibile la diretta testuale live sulle principali piattaforme sportive.

I Mondiali di pattinaggio di figura ISU 2026 si sono svolti dal 24 al 29 marzo presso l’O2 Arena di Praga, che per la terza volta nella storia, dopo le edizioni del 1962 e del 1993, ha ospitato l’evento. La rassegna si concluderà ufficialmente con l’atteso Exhibition Gala, in programma nella giornata di domenica.

La trasmissione delle gare è stata garantita in chiaro su Rai Sport HD e in streaming gratuito su RaiPlay e sul canale YouTube ufficiale dell’ISU, oltre che su piattaforme a pagamento come Discovery+, Eurosport.it, DAZN, NOW TV e Sky Go.