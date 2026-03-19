Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), Gabriele Gravina, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sandro Tonali, il centrocampista azzurro infortunatosi ieri durante un match di Champions League. Gravina ha definito la situazione come un “allarme di livello moderato”, pur esprimendo un chiaro ottimismo riguardo al suo recupero. Queste dichiarazioni mirano a rassicurare l'ambiente calcistico e i tifosi sulle condizioni del giocatore, la cui assenza potrebbe avere un impatto significativo.

Le rassicurazioni del presidente Gravina

Gabriele Gravina ha condiviso i dettagli del suo contatto diretto con Tonali e lo staff medico. “Tonali l’ho sentito in collegamento con il mister e il nostro medico, era più sereno rispetto a quando è uscito, un allarme c’è ma è di livello moderato”, ha affermato il presidente. Le sue parole sottolineano un miglioramento nello stato d'animo del giocatore rispetto al momento dell'uscita dal campo, un segnale positivo che alimenta la fiducia. Gravina ha inoltre aggiunto che “gli esami di oggi hanno dato rassicurazioni, c’è da recuperarlo e lo faremo con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione”. Questa enfasi sui risultati degli esami odierni e sull'impegno per il recupero del calciatore rafforza il messaggio di speranza.

“Oggi vedremo l’evoluzione della giornata, ma ci sono condizioni di ottimismo”, ha concluso, indicando una prospettiva favorevole per il prosieguo del percorso di guarigione.

Il contesto dell'infortunio di Tonali

L'infortunio che ha coinvolto Sandro Tonali si è verificato nella giornata di ieri, durante un'importante partita di Champions League. Il centrocampista ha dovuto abbandonare il terreno di gioco visibilmente sofferente, destando preoccupazione tra i compagni di squadra, lo staff tecnico e i sostenitori. Le dichiarazioni odierne del presidente Gravina giungono dopo che il giocatore è stato sottoposto a una serie di accertamenti medici. Questi esami si sono rivelati fondamentali per chiarire l'entità del problema e hanno fornito gli elementi rassicuranti che hanno permesso a Gravina di esprimere un cauto ma concreto ottimismo sul futuro prossimo del calciatore.

Un precedente infortunio: il ricordo della stagione 2025

Non è la prima volta che Sandro Tonali si trova a fronteggiare un infortunio che genera apprensione. Un episodio simile risale al 26 agosto 2025, quando il centrocampista aveva subito un infortunio alla spalla. In quella circostanza, durante una partita di campionato contro il Liverpool, Tonali fu costretto a lasciare il campo al ventunesimo minuto del secondo tempo. Le reazioni dell'epoca furono di notevole preoccupazione: il tecnico Eddie Howe aveva commentato la situazione con parole che riflettevano l'incertezza e il dolore del momento. “Sandro non sta bene, aveva parecchio dolore. Non conosco l’entità esatta del suo infortunio… Potrebbero restare fuori per un po’”, aveva dichiarato Howe, evidenziando la gravità percepita dell'infortunio e la possibilità di un lungo stop. Anche in quell'occasione, come oggi, il giocatore era stato sottoposto a esami approfonditi nelle ore immediatamente successive per determinare la natura e l'entità del problema fisico.