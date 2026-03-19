Archiviato il Sei Nazioni 2026, lo United Rugby Championship riprende il suo percorso con la tredicesima giornata, un appuntamento cruciale per la stagione regolare. I riflettori sono puntati sulle due franchigie italiane, le Zebre Parma e il Benetton Treviso, entrambe attese da sfide delicate contro formazioni gallesi in un momento chiave per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi stagionali.

Le Zebre Parma apriranno il turno venerdì sera, affrontando in trasferta gli Scarlets. Questo incontro rappresenta un scontro diretto tra le squadre che occupano il fondo della classifica: gli emiliani si trovano all’ultimo posto con dodici punti, mentre i gallesi sono penultimi a quota sedici.

La posta in palio è significativa, ben oltre la semplice vittoria, poiché offre l’opportunità di abbandonare il fondo della graduatoria e di lanciare un segnale importante in questo finale di stagione. Una vittoria permetterebbe alle Zebre di rilanciarsi e di risalire posizioni, mentre una sconfitta complicherebbe ulteriormente il loro cammino.

Benetton Treviso: una sfida cruciale contro gli Ospreys

Sabato pomeriggio sarà la volta del Benetton Treviso, che allo Stadio Monigo ospiterà gli Ospreys. Il match assume un peso specifico elevatissimo nella corsa ai playoff: i veneti sono attualmente tredicesimi con ventitré punti, mentre gli ospiti occupano la decima posizione a quota ventinove. L’ottavo posto, l’ultimo utile per accedere alla fase finale, dista appena una lunghezza, a trenta punti.

Per la squadra trevigiana si configura dunque una vera e propria sfida da dentro o fuori, resa ancor più complessa dalle assenze pesanti di Simone Ferrari, fermo fino al termine della stagione, e Mirco Spagnolo, alle prese con un lungo infortunio. Due defezioni che complicano il percorso del Benetton, chiamato comunque a una prova di carattere per restare agganciato al treno playoff e tenere vivo il sogno di una qualificazione che resta ancora alla portata.

Il contesto della corsa playoff

Il ritorno in campo delle squadre italiane dopo la pausa dedicata al Sei Nazioni si inserisce in un contesto di grande equilibrio nella parte centrale della classifica dello United Rugby Championship. La Benetton Rugby ha già affrontato avversarie gallesi, come gli Scarlets, con cui ha ottenuto un pareggio, e si trova ora a dover inseguire la zona playoff, distante pochi punti.

Gli Ospreys, prossimi avversari dei veneti, arrivano da una vittoria nel derby gallese contro i Dragons e rappresentano un ostacolo importante nella corsa alla fase finale. Ogni punto conquistato in questa fase della stagione può rivelarsi determinante per le ambizioni delle due franchigie italiane, chiamate a dare il massimo per restare competitive fino all’ultimo turno della stagione regolare e concretizzare i propri obiettivi.