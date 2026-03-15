Lewis Hamilton ha espresso grande soddisfazione per il suo terzo posto nel Gran Premio della Cina, mostrando particolare gioia per il successo del suo ex compagno di squadra, Kimi Antonelli. Il pilota britannico ha descritto la gara come intensa e la sfida con Charles come “fantastica”.

Il podio e le dichiarazioni di Hamilton

Al termine della competizione, Hamilton ha commentato: “Congratulazioni a Kimi, sono davvero felice per te, amico. Ha preso il mio sedile in Mercedes, un grande team che al momento è fortissimo e dovremo impegnarci per raggiungerli, ma sono contento della gara di oggi”.

Ha poi aggiunto: “Mi sono divertito un sacco, abbiamo fatto un’ottima partenza, non sono riuscito a tenere dietro questi ragazzi ma sono rimasto in lotta. La battaglia con Charles alla fine è stata fantastica”.

Il contesto della gara cinese

Il Gran Premio della Cina ha visto Kimi Antonelli trionfare con la Mercedes, mentre Hamilton si è aggiudicato il terzo gradino del podio. Il pilota britannico ha sottolineato l'elevato livello della competizione e la necessità di un grande impegno per tenere il passo del team vincente.

La performance e la sfida

La vittoria di Antonelli segna un momento significativo per la Mercedes, confermando la sua attuale competitività. La performance di Hamilton, pur non essendosi aggiudicato la vittoria, è stata apprezzata per la sua determinazione e per la qualità della sfida con Charles, che ha animato la parte finale della gara.