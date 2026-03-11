Giovanni Franzoni e Dominik Paris, reduci dalle medaglie conquistate ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina, sono tornati in pista a Courchevel per la prima prova cronometrata della discesa libera maschile di Coppa del Mondo. La competizione si è svolta sulla pista L’Éclipse.

Il programma gare a Courchevel

La prova è iniziata alle ore 10.45, dando il via a un intenso fine settimana di gare sulle nevi francesi, preludio alle Finali di Lillehammer. Sulla pista L’Éclipse, si è disputata la prima delle due prove cronometrate, con una replica prevista per il giorno successivo.

A partire da venerdì 13 marzo, il programma entrerà nel vivo con il primo dei due super-G, seguito sabato dalla discesa e domenica dal secondo super-G.

Gli atleti italiani in gara

Giovanni Franzoni è stato il primo italiano a scendere, con il pettorale numero sei. A seguire, sono scesi Florian Schieder (con il numero sette), Dominik Paris (numero dieci) e Mattia Casse (undici). Tra gli altri azzurri schierati figurano Christof Innerhofer (pettorale ventiquattro), Benjamin Jacques Alliod (ventisette), Guglielmo Bosca (trentaquattro), Max Perathoner (cinquantatré), Gregorio Bernardi (cinquantacinque) e Marco Abbruzzese (sessanta).

Contesto di Coppa del Mondo

Il trittico di gare a Courchevel precede le Finali di Coppa del Mondo in programma a Lillehammer.

Nella classifica generale, Marco Odermatt mantiene un netto vantaggio, seguito da Lucas Pinheiro Braathen e Atle Lie McGrath. Per quanto riguarda gli atleti italiani, Franzoni si posiziona al nono posto nella generale. Nella classifica di specialità della discesa, l'atleta azzurro occupa il quarto posto, alle spalle di Odermatt, Franjo von Allmen e Dominik Paris.

Condizioni della pista

Le condizioni di visibilità non ideali hanno caratterizzato la prima prova cronometrata sulla pista L’Éclipse. Questo tracciato torna nel circuito maschile di Coppa del Mondo dopo tre anni, in seguito ai Mondiali condivisi con Méribel.