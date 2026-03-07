Lewis Hamilton ha commentato con pragmatismo il suo settimo posto nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia, dichiarando: “Mi aspettavo sicuramente di più dalle qualifiche”. Pur riconoscendo le difficoltà incontrate, il pilota ha sottolineato che “c’è molto potenziale nella macchina”. Hamilton ha evidenziato in particolare i problemi di gestione della batteria che hanno inciso sul suo ritmo in Q2, portandolo a perdere potenza e velocità.

La prestazione a Melbourne

La qualifica sul circuito di Albert Park ha visto un quadro competitivo complesso per la Mercedes.

Mentre George Russell ha conquistato la pole position e Andrea Kimi Antonelli si è piazzato secondo, Hamilton ha terminato in settima posizione, accusando un distacco di 0,960 secondi dalla vetta. Nonostante il divario, il pilota ha preferito concentrarsi sugli aspetti su cui lavorare per migliorare, piuttosto che soffermarsi sulle criticità emerse.

Prospettive per la gara australiana

La gestione della batteria è stata indicata da Hamilton come l’elemento più critico del sabato, suggerendo che potrebbe rivelarsi un fattore determinante anche durante la corsa. L’incertezza riguardo alle strategie di sorpasso e al ritmo di gara traspare chiaramente dalle sue dichiarazioni. Tuttavia, non è mancato un accenno di fiducia: “c’è molto potenziale nella macchina” e “speriamo di fare una buona partenza”.