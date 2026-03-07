Ad Alessandria, domenica 8 marzo, Alex Schwazer sarà tra i protagonisti dei Campionati Italiani Assoluti e Under 23 di marcia sulla nuova distanza dei 21 km. La partenza è fissata alle ore 12:45 su un circuito cittadino nei pressi dello stadio comunale.

Un ritorno atteso e controverso

Per Schwazer, 41 anni, si tratta di un ritorno su strada dopo la conclusione della squalifica per doping nel 2024. L’ex campione olimpico affronta una distanza diversa da quelle che lo hanno reso celebre – i 20 km e soprattutto i 50 km – in un contesto tecnico in evoluzione.

La sua presenza suscita reazioni contrastanti: da un lato chi resta critico per il passato legato al doping, dall’altro chi segue con interesse il suo tentativo di rientro.

Come seguire la gara

La gara non sarà trasmessa in televisione. La copertura sarà disponibile esclusivamente in diretta streaming sul canale YouTube di Nebiolo Tv. OA Sport offrirà una diretta testuale dell’evento.

La marcia di Schwazer su nuova distanza

