Il Gran Premio di Svizzera MXGP 2026 ha preso il via con una manche di qualifica ricca di emozioni, disputata sotto una pioggia torrenziale che ha reso il tracciato particolarmente insidioso. Nonostante le difficili condizioni, Jeffrey Herlings ha dimostrato la sua superiorità, dominando la corsa. L'avvio è stato però segnato da un brillante Andrea Adamo, che ha conquistato l'holeshot, posizionandosi subito davanti a Herlings, Tim Gajser e Lucas Coenen.

La leadership dell'italiano è durata per un breve periodo. L'olandese Herlings, con una manovra decisa all'esterno, ha trovato il varco giusto per superare Adamo e portarsi al comando.

Da quel momento, ha cercato di costruire un distacco dagli inseguitori, ma la costante pressione di Gajser e Coenen ha impedito un allungo significativo.

La lotta per le posizioni di vertice è rimasta aperta per tutta la durata della qualifica. Tim Gajser, dopo aver avuto la meglio su Adamo, si è accodato rapidamente a Herlings, mentre anche Lucas Coenen si è inserito con forza nella contesa per il podio. Herlings, tuttavia, ha saputo gestire la situazione con maestria, mantenendo la testa della corsa fino alla bandiera a scacchi e tagliando per primo il traguardo senza particolari patemi.

Alle spalle del vincitore, Lucas Coenen ha conquistato la seconda posizione, autore di una prestazione solida che lo ha visto superare sia Adamo sia Gajser.

Il belga ha insidiato Herlings fino agli ultimi metri, ma ha dovuto accontentarsi della piazza d'onore. Il podio è stato completato da Tim Gajser. Andrea Adamo, dopo un avvio promettente, ha chiuso in quarta posizione. La top five è stata completata da Maxime Renaux, mentre Forato è riuscito a entrare nella top ten. Più indietro, Guadagnini si è classificato ventesimo, mentre Bonacorsi è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio.

Le gare decisive e la copertura internazionale

La giornata odierna sarà cruciale con Gara-1 e Gara-2, che vedranno ancora una volta Jeffrey Herlings tra i protagonisti assoluti, affiancato da altri big come Febvre. L'inizio di Gara-1 è fissato per le ore 14:15, mentre Gara-2 prenderà il via alle 17:10.

Gli appassionati potranno seguire in diretta streaming le due manche principali della MXGP grazie alla copertura televisiva internazionale. Questa stagione, in particolare, segna il debutto di Herlings nel Mondiale con la Honda HRC, un evento molto atteso. Il calendario della MXGP 2026 prevede nove Gran Premi consecutivi, e la tappa svizzera rappresenta un momento chiave di questo campionato che si preannuncia combattuto e ricco di colpi di scena.