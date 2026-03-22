Daniel Holgado ha conquistato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026 di Moto2, sul circuito di Goiania. L'evento si è svolto dopo il rinvio di sabato, causato da problemi alla pista che hanno richiesto interventi di riparazione. Lo spagnolo del CFMOTO Aspar Team ha registrato 1:20.711, la sua prima pole in Moto2 dopo il terzo posto in Thailandia.

Alle sue spalle, il colombiano David Alonso si è piazzato secondo con un ritardo di soli 17 millesimi. La prima fila è stata completata da Alex Escrig, a 43 millesimi. Quarto Manuel Gonzalez, a 79 millesimi dal miglior tempo.

La seconda fila è completata da Angel Piqueras (+0.092) e Collin Veijer (+0.235).

I distacchi minimi in pista

La sessione di qualifica si è distinta per i distacchi estremamente contenuti: i primi cinque piloti – Holgado, Alonso, Escrig, Gonzalez e Piqueras – sono stati racchiusi in appena 92 millesimi. Holgado ha saputo sfruttare al meglio le condizioni della pista ripristinata. La terza fila vede Alonso Lopez (+0.238), Celestino Vietti (+0.259) e Mario Aji (+0.271). Tony Arbolino è decimo (+0.314).

Griglia di partenza e penalità

La griglia di partenza del Gran Premio del Brasile subirà modifiche a causa di penalità. Izan Guevara retrocederà di tre posizioni per una sanzione pregressa, con Baltus, García e Roberts che guadagnano una posizione. Più indietro, Huertas (21°), Ferrández (24°), Canet (25°), Navarro (26°) e Rueda (27°), quest’ultimo fermato da un problema elettrico. La gara partirà alle ore 17:15.