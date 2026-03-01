Il superG maschile di Coppa del Mondo a Garmisch‑Partenkirchen, inizialmente previsto per le ore 11.15, è stato rinviato a causa della fitta nebbia che avvolge la pista Kandahar. La nuova partenza è stata fissata alle ore 12.45.

Gara di Garmisch‑Partenkirchen: rinvio per nebbia

A Garmisch‑Partenkirchen, in Germania, la gara maschile di superG valida per la Coppa del Mondo 2025‑2026 era attesa alle ore 11.15. Tuttavia, la persistente nebbia ha reso necessaria una prima modifica: la partenza è stata posticipata alle 11.45. Successivamente, la situazione non è migliorata e la direzione gara ha deciso di rinviare ulteriormente la partenza alle ore 12.45.

Nebbia protagonista, attesa per il miglioramento delle condizioni

La nebbia è stata la protagonista indiscussa della mattinata, impedendo lo svolgimento regolare della competizione. Nonostante il rinvio iniziale, le condizioni meteo non sono migliorate e la decisione di posticipare ulteriormente la partenza è stata inevitabile. In gara saranno nove gli azzurri al via: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Max Perathoner e Marco Abbruzzese.

Decisione in linea con le consuetudini dello sci

La decisione di rinviare la partenza del superG non è una novità nel mondo dello sci alpino: condizioni meteo avverse, in particolare nebbia, hanno spesso costretto gli organizzatori a modificare gli orari di gara per garantire la sicurezza degli atleti. In questo caso, la scelta di spostare la partenza alle 12.45 riflette la volontà di attendere un miglioramento delle condizioni visive sulla pista.