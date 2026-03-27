Il Comitato Esecutivo dell’EOC ha ufficializzato il programma sportivo della quarta edizione dei Giochi Europei, a Istanbul dal 16 al 27 giugno 2027. L’Italia, campione in carica, difenderà il titolo in un evento cruciale per la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La rassegna includerà numerose discipline, molte olimpiche. Tra le novità spicca il debutto dello squash.

Dichiarazioni organizzatori

Mihai Covaliu, presidente della Commissione di Coordinamento dell’EOC, ha dichiarato: “Istanbul 2027 sarà una tappa chiave sulla strada verso Los Angeles 2028.

Con numerosi sport, di cui molti olimpici, e significative opportunità di qualificazione, i Giochi offriranno agli atleti europei una piattaforma di alto livello per esibirsi e qualificarsi ai Giochi Olimpici. Il programma riflette la nostra forte collaborazione con le Federazioni Internazionali ed Europee e la nostra ambizione condivisa di offrire un’edizione eccezionale dei Giochi Europei”.

Veli Ozan Çakır, CEO di Istanbul 2027, ha aggiunto: “I Giochi Europei di Istanbul 2027 metteranno in mostra la forza e la diversità dello sport europeo. In stretta collaborazione con l’EOC e le Federazioni, abbiamo sviluppato un programma che riflette sia l’eccellenza sportiva sia la visione della nostra città.

Non vediamo l’ora di accogliere atleti e tifosi da tutta Europa a Istanbul nel 2027.”

Discipline

Il programma degli European Games 2027 prevede: basket 3×3, discipline acquatiche, tiro con l’arco, atletica (Europei a squadre), badminton, pugilato, canoa velocità, scherma, ginnastica, judo, karate, kickboxing, pentathlon moderno, muay thai, padel, canottaggio, rugby a 7, tiro, arrampicata sportiva, squash, tennistavolo, taekwondo, triathlon, pallavolo, sollevamento pesi e lotta. L’evento sarà una vetrina di rilievo per lo sport europeo, offrendo agli atleti la possibilità di competere ad alto livello e di ottenere la qualificazione olimpica.

La scelta di Istanbul e le nuove discipline evidenziano l’intento di rendere la manifestazione più inclusiva e rappresentativa. L’Italia, forte del successo precedente, si presenta tra le nazioni favorite.