Jannik Sinner ha conquistato l'accesso alla finale del Masters 1000 di Miami, superando in semifinale il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-6, al termine di un incontro di alto livello e grande intensità, durato poco meno di due ore. La prestazione di Sinner è stata caratterizzata da una notevole solidità, in particolare al servizio, un elemento che si è rivelato cruciale nei momenti decisivi del match.

Al termine della sfida, Sinner ha espresso piena soddisfazione per il risultato e la qualità del suo gioco.

"Sono molto contento della prestazione di oggi", ha dichiarato l'italiano, aggiungendo: "Alla fine, sono stati solo un paio di punti a fare la differenza. Ho servito molto bene nel finale, e questo mi ha aiutato". L'importanza di raggiungere nuovamente l'atto conclusivo a Miami è stata sottolineata dall'azzurro: "Sono molto felice di poter disputare un'altra finale qui a Miami. Ritrovarmi di nuovo in finale significa molto per me. Detto questo, domenica sarà una partita molto dura. Penso solo a quello che mi aspetta quel giorno... darò il massimo. Speriamo tutti in una grande partita".

Sinner tra obiettivi e l'importanza del servizio

Riflettendo sugli obiettivi stagionali e sulla sua posizione in classifica, Sinner ha spiegato: "La classifica è una conseguenza di come si gioca... per me la cosa più importante è cercare di esprimermi al meglio in ogni grande torneo, soprattutto negli Slam e nei Masters 1000".

Ha inoltre evidenziato come "ci saranno molti punti in palio sia per me che per Alcaraz a partire da Roma". Sul rapporto con il pubblico e le diverse atmosfere dei tornei, Sinner ha commentato: "La cosa bella del tennis è che ogni settimana troviamo scenari diversi... Da italiano, Roma è di nuovo molto rumorosa... A me piace semplicemente giocare a tennis, indipendentemente da tutto".

Il servizio si è confermato un'arma fondamentale nel repertorio di Sinner. "Ci sono giorni in cui servo davvero molto bene, come oggi", ha ammesso. "Ma questo è il tennis... Quando funziona bene ti dà anche un po' di 'tempo gratis' e ti permette di respirare di più. Quindi sì, sono contento". Questa capacità di ottenere "tempo gratis" grazie a un servizio efficace è un fattore chiave nella sua strategia di gioco.

Jiri Lehecka: l'avversario in finale a Miami

Nella decisiva finale, Jannik Sinner affronterà il tennista ceco Jiri Lehecka, un avversario che si è dimostrato particolarmente in forma e adatto alle condizioni di gioco di Miami. Sinner ha analizzato le qualità del suo prossimo contendente: "Su questo campo, il suo modo di giocare si adatta molto bene. Ha colpi molto piatti, sia di diritto che di rovescio, e serve molto bene. È un giocatore molto aggressivo, e queste condizioni sono perfette per lui".

La marcia di Lehecka verso la finale è stata impressionante: il ceco ha raggiunto l'atto conclusivo del torneo senza aver mai ceduto il servizio, un dato che ne evidenzia la straordinaria efficacia in battuta.

In semifinale, ha superato Arthur Fils con un doppio 6-2. Questo risultato lo rende il primo giocatore a raggiungere la finale di un Masters 1000 senza perdere il servizio dal 2018, quando Novak Djokovic compì l'impresa a Shanghai. Sinner, pienamente consapevole della difficoltà che lo attende, ha concluso sottolineando l'importanza di un recupero ottimale delle energie per affrontare al meglio l'appuntamento decisivo di domenica.