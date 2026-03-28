Una notte ricca di emozioni ha animato la regular season NBA del 28 marzo, con dieci partite che hanno messo in mostra prestazioni individuali di alto livello e risultati significativi. I Denver Nuggets hanno prevalso sugli Utah Jazz con un punteggio di 135-129, grazie a una straordinaria tripla doppia di Nikola Jokic, autore di 33 punti, 15 rimbalzi e 12 assist. Fondamentale anche il contributo di Jamal Murray, che ha messo a segno 31 punti e 14 assist, trascinando la sua squadra alla vittoria.

I Cleveland Cavaliers hanno dominato i Miami Heat, vincendo per 149-128 in una partita ad alto ritmo.

Tra le fila dei Cavaliers, si sono distinti Evan Mobley con 23 punti e 10 rimbalzi, Jarrett Allen con 18 punti e 10 rimbalzi, e un sempre efficace James Harden con 17 punti e 14 assist. Per gli Heat, da segnalare la doppia doppia di Bam Adebayo (14 punti, 16 rimbalzi) e i 12 punti realizzati in quasi dieci minuti dal nostro Simone Fontecchio.

Numerosi altri incontri hanno caratterizzato la serata. I Los Angeles Clippers hanno ottenuto una vittoria di misura contro gli Indiana Pacers per 114-113, con Kawhi Leonard protagonista con 28 punti e 8 rimbalzi. Per i Pacers, Darius Garland ha chiuso con 30 punti. I Boston Celtics hanno superato gli Atlanta Hawks 109-102, grazie a un terzo quarto decisivo (32-22 di parziale) e a una prestazione eccezionale dalla panchina di Payton Pritchard, autore di 36 punti.

Jayson Tatum ha aggiunto 26 punti e 12 rimbalzi al tabellino dei Celtics.

Tra gli altri risultati, gli Houston Rockets hanno espugnato il campo dei Memphis Grizzlies per 119-109, mentre gli Oklahoma City Thunder hanno sconfitto i Chicago Bulls 131-113. I Toronto Raptors hanno avuto la meglio sui New Orleans Pelicans con un 119-106, e i Golden State Warriors hanno battuto i Washington Wizards 131-126. I Dallas Mavericks hanno prevalso sui Portland Trail Blazers per 100-93, e infine i Los Angeles Lakers hanno piegato i Brooklyn Nets 116-99, con un superlativo Luka Doncic che ha messo a referto 41 punti e 8 rimbalzi.

Protagonisti e dinamiche della serata

La leadership indiscussa di Nikola Jokic e Jamal Murray si è rivelata ancora una volta la chiave del successo per i Denver Nuggets, capaci di incidere profondamente sia in fase offensiva che nella costruzione del gioco.

I Cleveland Cavaliers, d'altra parte, hanno dimostrato una notevole prestazione corale e un'intensità difensiva che ha permesso loro di dominare gli Heat. La sinergia tra Jarrett Allen ed Evan Mobley sotto canestro, unita alla regia offensiva di James Harden, ha fatto la differenza.

I risultati del 28 marzo evidenziano il momento positivo di squadre come i Denver Nuggets e i Cleveland Cavaliers nella stagione NBA 2025-2026. I Nuggets si confermano saldamente in corsa nella Western Conference, mentre i Cavaliers si posizionano tra le prime forze della Eastern Conference. La prestazione di Simone Fontecchio, seppur con un minutaggio limitato, sottolinea il suo contributo in una partita dal punteggio elevato.