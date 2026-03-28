Jannik Sinner ha conquistato l’accesso alla finale del Masters 1000 di Miami, superando in semifinale un agguerrito Alexander Zverev. Una vittoria che l’azzurro ha definito “molto dura” e che lo proietta verso un possibile e storico “Sunshine Double”, un traguardo di grande prestigio nel circuito tennistico.

La semifinale contro Zverev e le dichiarazioni di Sinner

Il match contro Zverev si è rivelato una sfida intensa e combattuta. Sinner ha dimostrato una prestazione solida, in particolare nei momenti decisivi, riuscendo a imporsi sull'avversario.

Al termine dell'incontro, il tennista italiano ha commentato: “È stata una partita molto dura, Zverev ha giocato un tennis incredibile. Io ho servito molto bene alla fine, soprattutto nei momenti cruciali. Sono molto contento, questa finale significa molto per me”. L’azzurro ha anche evidenziato la sua impressionante serie positiva nei Masters 1000, con ben 32 set consecutivi vinti, un dato che sottolinea la sua straordinaria solidità e costanza ai massimi livelli.

L'ambizione del 'Sunshine Double' e il prossimo avversario

Con questo successo, Jannik Sinner si avvicina concretamente alla possibilità di realizzare il primo “Sunshine Double” in singolare maschile dal 2017, quando l'impresa fu compiuta da Roger Federer.

Questo prestigioso obiettivo consiste nella vittoria di entrambi i tornei di Indian Wells e Miami nello stesso anno. In finale, Sinner affronterà Jiri Lehecka, un avversario che ha definito “incredibile” e di cui ha sottolineato la potenziale libertà di gioco: “giocherà sicuramente più libero di me”. L'italiano ha aggiunto: “Cercherò di controllare tutto ciò che posso, poi vedremo come andrà”, evidenziando anche le differenze tra le due competizioni americane: “Indian Wells e Miami mi sembrano due tornei completamente diversi, con condizioni differenti”.

Il bilancio positivo della trasferta americana

Tracciando un bilancio della sua trasferta negli Stati Uniti, Sinner ha espresso piena soddisfazione per il percorso compiuto: “Arrivare qui cercando di esprimere un buon tennis era il mio obiettivo principale, e ritrovarmi di nuovo in finale significa davvero molto per me.

Ovviamente cercheremo di spingere ancora per un paio di giorni, ma è stato in ogni caso uno swing incredibile. Non avrei potuto fare meglio. Quindi sono molto felice”. La sua performance in questo swing americano conferma il suo eccellente stato di forma e la sua capacità di competere ai massimi livelli, rendendo la finale di Miami un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis.