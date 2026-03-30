Jasmine Paolini ha segnato una nuova pietra miliare nel tennis italiano, stabilendo un inedito primato di permanenza nella Top 10 della classifica WTA. A partire da questa settimana, la tennista toscana vanta infatti 659 giorni consecutivi tra le prime dieci giocatrici al mondo, superando il precedente record di 658 giorni detenuto da Sara Errani.

Le tappe di un'ascesa trionfale

Questo traguardo storico è frutto delle straordinarie prestazioni di Paolini negli ultimi due anni. La sua ascesa è iniziata con le prestigiose finali raggiunte al Roland Garros e a Wimbledon nel 2024, culminando poi con le importanti vittorie nei tornei di Dubai nel 2024 e di Roma nel 2025.

Il primato superato di Sara Errani

Il precedente record italiano di permanenza nella Top 10 era detenuto da Sara Errani, che tra giugno 2012 e marzo 2014 mantenne la sua posizione per novantaquattro settimane consecutive. Durante quel periodo, Errani raggiunse un punteggio massimo di 5835 punti. A sua volta, la Errani aveva superato il primato stabilito da Francesca Schiavone, che aveva trascorso settanta settimane consecutive tra le migliori dieci.

Nonostante la sua storica ascesa, in seguito ai risultati del torneo di Miami della scorsa settimana, Paolini ha registrato una lieve flessione, scendendo di una posizione nella classifica WTA. Attualmente occupa l'ottavo posto con 3907 punti, mantenendosi a breve distanza da Elina Svitolina, settima con 3965 punti.

Le giocatrici che la seguono da vicino sono Victoria Mboko (3531 punti) e Mirra Andreeva (3121 punti). I prossimi appuntamenti agonistici si riveleranno fondamentali per la tennista toscana, che dovrà difendere il suo prezioso piazzamento tra le migliori dieci al mondo.

Trionfi recenti e le WTA Finals

Tra i successi più recenti, Jasmine Paolini ha conquistato il prestigioso titolo agli Internazionali d’Italia 2025, sconfiggendo in finale Coco Gauff con un punteggio di 6-4, 6-2. Questa vittoria le ha permesso di aggiudicarsi il suo secondo titolo WTA 1000 in carriera e il terzo titolo assoluto nel circuito WTA.

La sua costanza di rendimento nel corso della stagione le ha inoltre garantito la qualificazione alle WTA Finals, sia nella categoria singolare che in quella di doppio, un risultato che consolida ulteriormente la sua posizione di spicco tra le migliori giocatrici del circuito mondiale.