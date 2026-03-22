La francese Lou Jeanmonnot si conferma leader incontrastata della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026. Dopo le prime prove stagionali, l'atleta transalpina guida la classifica generale, mentre l'italiana Lisa Vittozzi si posiziona al settimo posto, mantenendo vive le speranze azzurre in questa edizione della competizione. La stagione ha preso il via il 29 novembre 2025 a Oestersund, in Svezia, con la prima delle nove tappe previste dal calendario internazionale.

Giunta alla sua quarantanovesima edizione e organizzata dall'International Biathlon Union, la Coppa del Mondo 2025-2026 prevede un totale di ventuno gare individuali.

È importante sottolineare che le prove dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si svolgeranno ad Anterselva, non assegneranno punti validi per la prestigiosa Sfera di Cristallo, come stabilito dal regolamento. Di conseguenza, Anterselva non ospiterà tappe del circuito maggiore in questa stagione, dedicandosi interamente alle competizioni olimpiche. La conclusione del circuito è fissata per il 22 marzo 2026 a Oslo Holmenkollen, in Norvegia, dopo un'interruzione nel mese di febbraio per lasciare spazio all'evento olimpico.

Al vertice della classifica generale, Lou Jeanmonnot (FRA) detiene saldamente la prima posizione con 879 punti. Seguono la finlandese Suvi Minkkinen con 703 punti e la svedese Anna Magnusson con 695 punti.

La top ten include anche Elvira Oeberg (SWE, 671), Hanna Oeberg (SWE, 649), Maren Kirkeeide (NOR, 582), l'italiana Lisa Vittozzi (ITA, 555), Camille Bened (FRA, 533), Julia Simon (FRA, 528) e Justine Braisaz-Bouchet (FRA, 490).

Nella classifica individuale, la leadership è ancora di Lou Jeanmonnot (FRA) con 136 punti. La svedese Anna Magnusson la segue da vicino con 134 punti, mentre Elvira Oeberg (SWE) è terza con 127 punti. Hanna Oeberg (SWE) si trova al quarto posto con 125 punti. L'italiana Dorothea Wierer si distingue occupando la quinta posizione con 106 punti. La ceca Tereza Vobornikova è sesta con 103 punti, mentre Lisa Vittozzi (ITA) è settima con 95 punti. Completano le prime dieci Justine Braisaz-Bouchet (FRA, 90), Paulina Batovska Fialkova (SVK, 87) e Camille Bened (FRA, 84).

Classifiche di specialità

Analizzando le classifiche di specialità, la supremazia di Lou Jeanmonnot (FRA) si estende anche alla sprint, dove guida con 311 punti. Suvi Minkkinen (FIN) è seconda con 255 punti, seguita da Maren Kirkeeide (NOR) con 239 punti. Lisa Vittozzi (ITA) si mantiene nella parte alta della classifica, settima con 173 punti, mentre Dorothea Wierer (ITA) è ottava con 168 punti.

Nella pursuit, la finlandese Suvi Minkkinen si impone come leader con 287 punti, superando Lou Jeanmonnot (FRA), seconda con 277 punti. Lisa Vittozzi (ITA) conferma la sua costanza, occupando l'ottava posizione con 191 punti.

Infine, la mass start vede la francese Julia Simon al comando con 200 punti, seguita da Lou Jeanmonnot (FRA) con 155 punti e Oceane Michelon (FRA) con 146 punti.

Lisa Vittozzi (ITA) chiude la top ten in questa specialità, con 96 punti, a pari merito con Maren Kirkeeide (NOR).

Contesto della stagione 2025-2026

La stagione in corso è caratterizzata anche da un importante aspetto geopolitico: l'esclusione degli atleti russi e bielorussi dalle competizioni, una decisione presa a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Questo ha influito sul panorama competitivo. Il calendario mantiene la sua intensità con nove tappe complessive, ventuno gare individuali, cinque a squadre e sei staffette miste distribuite in tre diverse località, offrendo numerose opportunità per le atlete.

Le biatlete italiane, in particolare Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, continuano a essere tra le protagoniste del circuito, puntando a migliorare le loro posizioni nelle prossime tappe.

La forte presenza di atlete francesi e svedesi nelle prime posizioni di tutte le classifiche evidenzia la grande competitività e l'elevato livello di questa edizione della Coppa del Mondo femminile di biathlon.