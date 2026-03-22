Il Gran Premio del Brasile 2026 di MotoGP ha visto Marco Bezzecchi (Aprilia) dominare il warm-up, registrando il miglior tempo di 1’17.824. Ha preceduto Marc Márquez (Ducati) di 0.293 secondi e Alex Márquez di 0.337. La sua performance suggerisce un’ottima preparazione.

Francesco Bagnaia (Ducati) si è piazzato al quarto posto, con un distacco di 0.343 secondi. Il campione in carica ha mantenuto una posizione di rilievo, sfiorando la top 3 e confermando la sua solida forma. Seguono Fabio Di Giannantonio, sesto a 0.477, e Jorge Martin, settimo con un ritardo di 0.503.

I distacchi ravvicinati preannunciano una gara equilibrata.

Qualifiche e Sprint Race

Le sessioni precedenti hanno già delineato un quadro avvincente. Nelle qualifiche, Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) ha conquistato una pole position sorprendente. Al suo fianco, in prima fila, partiranno Marco Bezzecchi e Marc Márquez, promettendo una partenza entusiasmante.

La Sprint Race, disputata sabato, ha visto il trionfo di Marc Márquez, che ha saputo imporsi con autorità. Ha preceduto Fabio Di Giannantonio, mentre Jorge Martin ha completato il podio in terza posizione. Ciò ha aumentato la tensione in griglia.

Il Ritorno della MotoGP in Brasile

Il Gran Premio del Brasile 2026 è un appuntamento storico, segnando il ritorno della MotoGP in Sudamerica dopo oltre due decenni.

L'evento si svolge sul celebre circuito Ayrton Senna di Goiânia, un tracciato che promette spettacolo e sfide tecniche. L'entusiasmo è palpabile.

La sessione di warm-up ha fornito indicazioni cruciali sull'equilibrio delle forze. La velocità di Bezzecchi su Aprilia, unita alla competitività delle Ducati di Marc Márquez e Francesco Bagnaia, suggerisce una gara estremamente combattuta e ricca di strategie. L'incertezza rende l'appuntamento di Goiânia avvincente.