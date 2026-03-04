Si apre questa settimana a Johannesburg il Joburg Open, evento che conclude l’International Swing del DP World Tour. La competizione, iniziata a metà gennaio con il Dubai Invitational, si svolgerà da giovedì 5 a domenica 8 marzo presso l’Houghton Golf Club. Il torneo mette in palio un montepremi di 1,24 milioni di dollari e 3.000 punti validi per la Race to Dubai.

Favoriti e protagonisti in campo

Tra i principali contendenti spicca Casey Jarvis, giocatore sudafricano in un momento di forma straordinario, forte di due vittorie consecutive nel Magical Kenya Open e nel South African Open Championship.

Jarvis è considerato l’uomo da battere.

Il titolo è difeso dallo scozzese Calum Hill, già autore di ottime prestazioni stagionali con due secondi posti e una top venti. Al via anche Patrick Reed, vincitore del Qatar Masters e del Dubai Desert Classic, insieme ad altri atleti di rilievo come Alejandro del Rey, Angel Ayora, Jacob Skov Olesen, Romain Langasque, Ugo Coussaud, Shubhankar Sharma e Joost Luiten.

Presenze italiane e contesto locale

La rappresentanza italiana è numerosa e comprende Francesco Laporta, Renato Paratore, Filippo Celli e Stefano Mazzoli. Laporta ha iniziato la stagione con un secondo posto, un quarto e un T116; Paratore ha superato tre tagli su sette gare disputate, mentre Celli e Mazzoli hanno passato rispettivamente uno e due tagli su sei competizioni.

Il torneo si svolge in Sudafrica, terra di origine di diversi giocatori locali. Oltre a Jarvis e Du Plessis, scenderanno in campo anche Ryan Van Velzen, Jayden Schaper e Dylan Naidoo, pronti a farsi valere sul percorso di casa.

Il contesto dell’International Swing

L’International Swing rappresenta una serie di tornei del DP World Tour che si svolgono in rapida successione tra Medio Oriente e Africa. L’obiettivo è ottimizzare gli spostamenti internazionali e attrarre campioni grazie a un calendario compatto. Il Joburg Open, in particolare, segue il South African Open e precede altri appuntamenti africani, offrendo un’opportunità unica ai giocatori di rimanere nella regione e competere con continuità.

L’Houghton Golf Club, sede dell’evento, è un campo noto per la sua sfida tecnica e per l’atmosfera internazionale che richiama spettatori e investimenti, contribuendo a promuovere Johannesburg come destinazione sportiva di rilievo.