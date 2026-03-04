Giovedì 5 marzo, alle ore 11.00, è in programma la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile in Val di Fassa. Questo rappresenta l’ultimo training ufficiale sulla pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino, in vista delle gare veloci del weekend valide per la Coppa del Mondo femminile 2025‑2026.

L’Italia schiera un gruppo numeroso e competitivo. A Sofia Goggia e Laura Pirovano, entrambe ancora in corsa per la Coppa di specialità, si affiancano Elena Curtoni, Nicol e Nadia Delago, Sara Thaler, Roberta Melesi, Sara Allemand, Ilaria Ghisalberti e Asja Zenere.

Programma e copertura mediatica

La prova cronometrata si svolgerà giovedì 5 marzo alle ore 11.00. Non è prevista alcuna diretta televisiva né streaming. Gli appassionati potranno seguire l’evento esclusivamente tramite la diretta live testuale offerta da OA Sport.

Pettorali delle italiane

Le azzurre iscritte alla seconda prova e i loro pettorali di partenza sono i seguenti: Elena Curtoni (pettorale 3), Nicol Delago (7), Sofia Goggia (9), Laura Pirovano (14), Nadia Delago (30), Sara Thaler (36), Roberta Melesi (40), Sara Allemand (46), Ilaria Ghisalberti (51) e Asja Zenere (56).

Calendario gare

Secondo il calendario ufficiale della Federazione Italiana Sport Invernali, la seconda prova cronometrata di discesa libera femminile in Val di Fassa è confermata per giovedì 5 marzo alle ore 10.45. La gara di discesa libera femminile, invece, è in programma venerdì 6 marzo alle ore 11.30, con diretta televisiva su Rai Due e Eurosport.