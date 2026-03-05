La nazionale italiana di judo si prepara a scendere in gara al Grand Prix Upper Austria di Linz, in programma da venerdì 6 a domenica 8 marzo. La delegazione azzurra è composta da ventidue atleti, tra cui spiccano il campione olimpico Fabio Basile e Antonio Esposito, vincitore dell’edizione precedente.

I protagonisti del Grand Prix

Fabio Basile, oro olimpico a Rio 2016 nella categoria 66 kg, sarà tra i protagonisti della squadra italiana impegnata nel Grand Prix di Linz. Al suo fianco ci sarà Antonio Esposito, che lo scorso anno si impose proprio in questa località.

La squadra maschile comprende inoltre Biagio D’Angelo e Mario Tinelli (60 kg), Alessio De Luca (66 kg), Federico Bosis (73 kg), Maddaloni Nosa Bright (81 kg), Cristiano Mincinesi (90 kg), Henry Owusu (100 kg) e Kwadjo Anani (+100 kg). Nel settore femminile saranno in gara Giulia Ghiglione e Anna Iovino (48 kg), Ilaria Finestrone e Alessandra Rocco (52 kg), Silvia Pellittieri e Thauany Capanni Dias (57 kg), Nadia Simeoli e Lelia Ciano (63 kg), Serena Ondei e Caterina Mazzotti (70 kg), Irena Caleo (78 kg) e Tiziana Marini (+78 kg).

Contesto e programma dell’evento

L’evento si svolgerà alla TipsArena di Linz, in Austria, da venerdì 6 a domenica 8 marzo. Si tratta di una tappa del World Tour di judo che vedrà la partecipazione di oltre cinquecento atleti provenienti da più di sessanta nazioni.

La competizione rappresenta un importante momento di preparazione per i Campionati Continentali, previsti per metà aprile.

Obiettivi e prospettive della squadra italiana

L’Italia si presenta a Linz con una squadra ambiziosa, composta da giovani promesse e atleti esperti come Basile ed Esposito. Quest’ultimo, in particolare, è reduce dal successo dell’anno precedente proprio in questa sede. L’evento rappresenta un’occasione fondamentale per testare la competitività della squadra in vista dei prossimi impegni internazionali e per consolidare la preparazione in vista degli appuntamenti chiave della stagione.