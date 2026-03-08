Atle Lie McGrath ha conquistato lo slalom speciale maschile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il norvegese ha ottenuto una vittoria con un margine minimo ma decisivo, precedendo il connazionale Henrik Kristoffersen di un solo centesimo e Lucas Pinheiro Braathen di quattro. Questo risultato consolida la sua leadership nella classifica di specialità.

Una vittoria al fotofinish

McGrath ha dimostrato grande determinazione, facendo registrare il miglior tempo nella prima manche e riuscendo a mantenere la posizione anche nella seconda, nonostante la pressione degli avversari.

La classifica finale vede McGrath imporsi con il tempo di 1’38”85, seguito da Kristoffersen a +0”01 e Braathen a +0”04.

Con questo importante successo, il norvegese allunga nella classifica di specialità, portandosi a quota 552 punti. Braathen resta a 511, accusando ora un distacco di 41 lunghezze.

Gli azzurri lontani dalla zona punti

Per la squadra italiana è stata una gara deludente. Tommaso Sala ha concluso al 26° posto, Tommaso Saccardi al 27° e Alex Vinatzer al 28°, nonostante una seconda manche affrontata con spirito d'attacco. Gli atleti italiani sono ormai fuori dalla contesa per la Coppa di specialità, il cui esito si deciderà nell'ultima gara stagionale, in programma il 25 marzo a Lillehammer.

Il riscatto di McGrath e la volata finale

La vittoria di McGrath assume un significato particolare, arrivando dopo la delusione vissuta ai Giochi Olimpici, dove era stato costretto al ritiro nella seconda manche pur essendo in testa dopo la prima. Questo successo rappresenta dunque un importante riscatto personale e un passo decisivo verso la conquista del titolo di miglior slalomista della stagione.

La Coppa di specialità resta aperta, ma McGrath ora vanta un margine più rassicurante. La stagione si concluderà a Lillehammer, teatro dell'assegnazione del trofeo.