Johannes Høsflot Klaebo ha confermato il suo strapotere nella 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli disputata a Lahti, in Finlandia. Il fondista norvegese ha tagliato il traguardo in 23’22”6, raggiungendo quota 111 successi in Coppa del Mondo. Di questi, ben 11 sono stati ottenuti nella stagione in corso, inclusi i trionfi nel Tour de Ski.

Podio e distacchi

Alle spalle di Klaebo si è classificato il connazionale Martin Loewstroem Nyenget, attardato di 22”1. Terzo gradino del podio per il russo in quota neutrale Savelii Korostelev, a 33”9 dal vincitore.

Completano la top five i finlandesi Arsi Ruuskanen (quarto a 40”9) e Iivo Niskanen (quinto a 43”8).

Tris azzurro nei primi dieci

Eccellente prestazione per gli atleti italiani. Elia Barp ha conquistato il sesto posto a 46”8, seguito da Federico Pellegrino, settimo a 52”4. Quest’ultima performance rappresenta una delle migliori in tecnica classica per Pellegrino e si rivela preziosa per difendere il suo terzo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo. Davide Graz si è piazzato nono a 53”9.

La top ten è stata completata dall’ottavo posto del finlandese Ville Ahonen (53”4) e dal decimo del norvegese Mattis Stenshagen (55”2). Più indietro gli altri azzurri: Martino Carollo diciottesimo a 1’07”3, Simone Daprà ventiduesimo a 1’15”9 e Simone Mocellini sessantanovesimo a 2’14”3.

Contesto della gara

La 10 km classica di Lahti si inserisce nel calendario della Coppa del Mondo 2025-2026, che si concluderà il 22 marzo a Lake Placid. La competizione maschile, disputata l’8 marzo 2026 con partenza a intervalli in tecnica classica, ha ulteriormente sottolineato il dominio di Klaebo nella stagione in corso. La gara ha visto Klaebo precedere sul podio Nyenget e Korostelev, confermando le aspettative.