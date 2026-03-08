Atle Lie McGrath ha conquistato lo slalom di Kranjska Gora, assicurandosi il sesto successo in carriera in Coppa del Mondo e consolidando la sua leadership nella classifica di specialità. La competizione, svoltasi in Slovenia, ha visto una netta doppietta norvegese: Henrik Kristoffersen si è piazzato secondo per un solo centesimo, mentre Lucas Pinheiro Braathen ha concluso al terzo posto. Una giornata decisamente negativa per gli atleti italiani, con Alex Vinatzer precipitato fino alla ventottesima posizione.

Una vittoria conquistata al fotofinish

McGrath è riuscito a resistere alla veemente rimonta di Kristoffersen, il quale aveva recuperato oltre cinque decimi nella seconda manche, cedendo tuttavia soltanto per un centesimo. Il brasiliano Pinheiro Braathen, terzo classificato, è rimasto staccato di quattro centesimi dal vincitore. Alle spalle del podio, i distacchi sono rimasti minimi: Michael Matt quarto a +0,06, Linus Strasser quinto a +0,09 e Clément Noël sesto a +0,12. Dominik Raschner ha compiuto un notevole recupero di ventitré posizioni, chiudendo settimo (+0,26), seguito da Eirik Hystad Solberg (+0,38), Paco Rassat (+0,39) e Tanguy Nef (+0,50).

Situazione degli italiani e classifica di slalom

Per quanto concerne la squadra italiana, si è trattato dell'ennesima prova sottotono. Tommaso Sala è risultato il migliore degli azzurri, piazzandosi ventiseiesimo (+1,40), seguito da Tommaso Saccardi (+1,43). Alex Vinatzer ha perso ben sedici posizioni nella seconda manche, terminando la gara al ventottesimo posto (+1,74). Nella classifica generale di specialità, McGrath mantiene salda la vetta con 552 punti, vantando ora un margine di 41 lunghezze su Pinheiro Braathen (511). Ancora matematicamente in corsa, seppur con distacchi significativi, figurano Clément Noël (475) e Henrik Kristoffersen (453).

La Coppa di specialità si deciderà alle finali

La vittoria di McGrath a Kranjska Gora, il margine minimo su Kristoffersen e il terzo posto di Braathen confermano la tendenza della stagione, così come la prestazione in difficoltà degli atleti italiani. La competizione per la Coppa del Mondo di specialità si protrarrà fino alle finali in programma a Lillehammer il 25 marzo, dove si deciderà il vincitore finale.