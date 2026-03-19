L’Italia dell’atletica leggera si prepara ai Campionati Mondiali indoor 2026 di Torun, Polonia. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha presentato la spedizione, evidenziando le ambizioni azzurre nonostante le assenze.

Le ambizioni azzurre a Torun

La Torre ha sottolineato l'assenza dei campioni olimpici di Tokyo 2021, ricordando Torun come punto di partenza per quei successi. La squadra si presenta con "diverse punte e legittime ambizioni", frutto di tre generazioni: parte del gruppo di Tokyo, la "new wave" di Glasgow 2024 e i giovanissimi come Kelly Doualla.

Un "nuovo esame importante" per una squadra in continua evoluzione.

Carattere e sfide individuali

L'Italia è una squadra di "carattere". La Torre ha esortato a dimostrare il proprio valore, dato che "nessuno regala medaglie". Il salto in lungo è considerato "la gara più qualificata di tutto il Mondiale", con l'emergere del bulgaro Saraboyukov. Mattia Furlani dovrà esprimere "tutte le proprie potenzialità". Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale dei 10.000 e bronzo iridato dei 5.000, debutta coraggiosamente nei 3000 metri indoor, una "sfida iridata" inedita, mostrando "la capacità di metterci la faccia".

I protagonisti azzurri

Tra i protagonisti, Zaynab Dosso, vicecampionessa mondiale dei 60 metri, punta a confermarsi nell'élite dello sprint.

Leonardo Fabbri, bronzo mondiale nel peso e leader stagionale con 22,50, deve "prendersi la pedana". Larissa Iapichino, campionessa europea indoor del lungo, è attesa a una misura vicina ai 7 metri. Nel triplo, Andy Diaz, campione del mondo indoor, e Andrea Dallavalle, argento mondiale di Tokyo, affrontano la rassegna con grande agonismo.

Kelly Doualla, la più giovane

La sedicenne Kelly Doualla (60 metri) è la più giovane azzurra di sempre a un Mondiale e la più giovane dell'intera competizione di Torun. Il suo compito è "osservare, imparare, divertirsi", senza pressioni. Il percorso di Furlani, da diciottenne deluso a Istanbul 2023 a campione del mondo, è stato ricordato come esempio.

Altri atleti da seguire

La "tempra agonistica" di Federico Riva e Christian Falocchi può portare a buoni risultati. Pietro Arese è in crescita, mentre si punta a ritrovare la "capacità di ballare tra gli ostacoli" di Lorenzo Simonelli, argento mondiale negli ostacoli. Presenti anche i multiplisti Dario Dester e Sveva Gerevini.

La squadra italiana ai Mondiali Indoor di Torun (20-22 marzo 2026)

La delegazione azzurra è composta da 26 atleti (13 uomini e 13 donne), eguagliando il record di presenze individuali dell'edizione di Parigi 1997.

UOMINI: 60m Samuele Ceccarelli G.S. Fiamme Oro Padova; 60m Filippo Randazzo G.A. Fiamme Gialle; 1500m Pietro Arese G.A. Fiamme Gialle; 1500m Federico Riva G.A. Fiamme Gialle; 60hs Oliver Mulas Athletic Club 96 Alperia; 60hs Lorenzo N.

Simonelli C.S. Esercito; Alto Christian Falocchi G.S. Fiamme Oro Padova; Lungo Mattia Furlani G.S. Fiamme Oro Padova; Triplo Andrea Dallavalle G.A. Fiamme Gialle; Triplo Andy Diaz Hernandez G.A. Fiamme Gialle / Atl. Libertas Unicusano Livorno; Peso Leonardo Fabbri C.S. Aeronautica Militare; Peso Nicholas J. Ponzio Athletic Club 96 Alperia; Eptathlon Dario Dester C.S. Carabinieri Sez. Atletica.

DONNE: 60m Zaynab Dosso G.S. Fiamme Azzurre; 60m Kelly A. M. Doualla Pro Patria Milano Atletica A.S.D.; 400m Alessandra Bonora G.A. Fiamme Gialle / Bracco Atletica; 800m Eloisa Coiro G.S. Fiamme Azzurre; 800m Laura Pellicoro Bracco Atletica; 1500m Ludovica Cavalli G.S. Fiamme Oro Padova / Bracco Atletica; 1500m Marta Zenoni Luiss SSD A R.L.; 3000m Nadia Battocletti G.S.

Fiamme Azzurre; 3000m Micol Majori Pro Sesto Atl. Cernusco; 60hs Giada Carmassi C.S. Esercito / Atl Brugnera PN Friulintagli; 60hs Elisa M. Di Lazzaro C.S. Carabinieri Sez. Atletica; Lungo Larissa Iapichino G.S. Fiamme Oro PD / Atletica FI Marathon S.S.;Pentathlon Sveva Gerevini C.S. Carabinieri Sez. Atletica.