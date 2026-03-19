Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League ha definito gli accoppiamenti. Spicca il big match tra Bayern Monaco e Real Madrid, affiancato da un attesissimo derby spagnolo tra Barcellona e Atletico Madrid. Completano il quadro Paris Saint Germain contro Liverpool e Sporting Lisbona contro Arsenal. Le gare di andata si disputeranno il 7 e l'8 aprile, con i ritorni fissati per il 14 e il 15 aprile.

Le sfide clou dei quarti di finale

La sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid si preannuncia come uno degli incontri più affascinanti, mettendo di fronte due club storicamente protagonisti e tra i più vincenti della competizione.

Entrambe le squadre puntano alla vittoria finale, promettendo uno spettacolo di alto livello.

Altrettanto avvincente sarà il derby spagnolo tra Barcellona e Atletico Madrid. Il Barcellona ha conquistato l'accesso ai quarti dopo una netta vittoria contro il Newcastle. L'Atletico Madrid ha superato il Tottenham grazie alla differenza reti accumulata all'andata. Questo confronto interno promette grande intensità e la conoscenza reciproca tra le formazioni.

Gli altri accoppiamenti e il calendario

Il quadro dei quarti si completa con l'incontro tra Paris Saint Germain e Liverpool, due squadre con ambizioni europee. Sarà un test significativo per entrambe. L'Arsenal affronterà lo Sporting Lisbona, un impegno che sulla carta appare come il più agevole per la squadra inglese.

Le date ufficiali confermano che le gare di andata si giocheranno il 7 e l'8 aprile, mentre i ritorni sono in programma il 14 e il 15 aprile. Il sorteggio ha evidenziato una notevole presenza spagnola, con tre squadre qualificate. A queste si aggiungono due formazioni inglesi, una portoghese, una francese e una tedesca, a contendersi l'accesso alle semifinali.