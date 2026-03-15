Johannes Lamparter conclude la stagione con una vittoria nella Gundersen individuale di Oslo, ultimo atto della Coppa del Mondo di combinata nordica. L’austriaco, già vincitore della Sfera di Cristallo con una gara d’anticipo, ottiene un altro successo individuale, precedendo al traguardo i fratelli norvegesi Jens ed Einar Luraas Oftebro, rispettivamente secondo e terzo.

La gara e i protagonisti

Lamparter ha fatto la differenza nel segmento di salto mattutino sul trampolino grande di Holmenkollen, gestendo poi il vantaggio nella 10 km a inseguimento sugli sci stretti.

Il 24enne tirolese ha resistito alla rimonta dei fratelli Oftebro, con Jens secondo e Einar terzo. Il finlandese Ilkka Herola ha sfiorato il podio, chiudendo quarto, davanti al connazionale Otto Niittykoski.

Gli italiani in gara

Tra gli italiani in gara, si segnala la presenza di Iacopo Bortolas, Aaron Kostner e Domenico Mariotti, che hanno preso parte alla competizione di Oslo.

La stagione di Coppa del Mondo

La stagione maschile di Coppa del Mondo di combinata nordica si è aperta a Kuusamo, in Finlandia, e si è conclusa a Oslo, in Norvegia. Johannes Lamparter ha conquistato la classifica generale, confermandosi tra i protagonisti dell’inverno.