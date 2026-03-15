Mikaela Shiffrin ha ribadito il suo dominio nello slalom, aggiudicandosi l’ottava vittoria stagionale nella specialità ad Åre, in Svezia. La sua performance è stata caratterizzata da distacchi netti sulle avversarie, confermando la sua superiorità tra i rapid gates.
Le pagelle della gara
Mikaela Shiffrin 9: Con questa vittoria, Shiffrin ha raggiunto quota otto successi su nove slalom disputati in stagione, ai quali si aggiunge il trionfo olimpico. I distacchi inflitti alle avversarie sono stati abissali, consolidando il suo ruolo di dominatrice assoluta.
La competizione per la Coppa del Mondo generale si deciderà la prossima settimana in Norvegia.
Emma Aicher 8,5: Ha dimostrato un carattere da futura campionessa, gestendo la pressione sul terreno preferito dalla sua principale rivale e conquistando una fondamentale seconda posizione. Aicher si presenterà alle finali con 140 punti di ritardo da Shiffrin, ma con concrete possibilità di contendere la sfera di cristallo.
Wendy Holdener 7: Nonostante una stagione più complessa rispetto alle precedenti, caratterizzata da meno risultati di spicco, Holdener ha concluso la gara odierna al terzo posto, cercando di chiudere al meglio un’annata difficile.
Dzenifera Germane 6,5: La giovane talento lettone di ventidue anni ha compiuto un passo avanti significativo in questa stagione.
La sua rimonta di sette posizioni fino al sesto posto odierno rappresenta un segnale incoraggiante per il futuro.
Emilia Mondinelli 6: Ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo proprio nell’ultima gara della stagione. Questo piazzamento costituisce una solida base da cui ripartire, con l’obiettivo di confermarsi tra le prime trenta e proseguire la sua crescita nel prossimo anno.
Zrinka Ljutic 5: Dopo aver conquistato la coppa di specialità lo scorso anno, la sua stagione è risultata deludente. L’uscita nella seconda manche delle finali di Åre la relega al ventitreesimo posto, ma avrà l’opportunità di rifarsi in Norvegia.
Contesto e prospettive
La vittoria di Mikaela Shiffrin nello slalom di Åre rappresenta l’ottavo successo stagionale nella specialità, portando il suo totale a 72 vittorie in slalom e 109 in carriera, record assoluti nella Coppa del Mondo femminile.
Emma Aicher, con il suo miglior risultato in carriera in slalom, consolida la sua posizione di principale avversaria nella corsa alla Coppa del Mondo generale, inseguendo Shiffrin a 140 punti.
La stagione si concluderà la prossima settimana in Norvegia con le finali di Coppa del Mondo. Shiffrin ha di fatto ipotecato la sua nona Coppa di specialità in slalom.
Dettagli della gara
Shiffrin ha dominato lo slalom di Åre, infliggendo un vantaggio di 0,94 secondi ad Aicher, mentre Wendy Holdener ha concluso terza a circa un secondo dalla vincitrice. L’ennesimo trionfo avvicina ulteriormente Shiffrin alla sua sesta Coppa del Mondo generale, un traguardo che la proietta verso la leggenda dello sci.