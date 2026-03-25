Il noto giornalista e analista di Eurosport, Massimiliano Ambesi, ha offerto la sua visione sull’attualità del tennis internazionale, concentrandosi sulla recente prestazione di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami. Durante l’ultima puntata di TennisMania, Ambesi ha analizzato la vittoria dell’azzurro contro Alex Michelsen negli ottavi di finale, evidenziando come Sinner abbia saputo gestire i momenti cruciali pur senza esprimere il suo miglior tennis. Un’analisi che ha definito la sua come una “versione al risparmio”, invitando a non drammatizzare sulle sue prestazioni.

Secondo Ambesi, Sinner ha adottato una strategia tattica mirata, affidandosi in particolare al servizio e dimostrando grande lucidità nei punti decisivi. “Non ci sono motivi di allarmismo sul rendimento di Sinner”, ha affermato l’analista, spiegando che l’atleta ha giocato “al risparmio”, gestendo con efficacia i momenti chiave e chiudendo il match senza doversi esprimere al massimo. Questa performance è stata paragonata a quella contro Fonseca a Indian Wells, sottolineando come il servizio dell’italiano sia stato “inavvicinabile” e che, nonostante alcuni brevi cali, non ci sia mai stato il timore di una sconfitta.

Le attese per la sfida contro Tiafoe

In vista della prossima partita contro Frances Tiafoe, Ambesi si aspetta un’accelerazione da parte di Sinner.

“Io credo che sia una versione di Sinner al risparmio… Con Tiafoe mi aspetto che giochi con mezza marcia in più”, ha dichiarato. Il giornalista ha inoltre giudicato fuorviante parlare di fatica fisica, considerando il minutaggio contenuto in campo, e ha criticato la narrazione che pretende da Sinner risultati sempre ampi e dominanti, definendola “sbagliata e morbosamente aspettativa”.

Ambesi ha infine messo in luce l’equilibrio umano del tennista altoatesino, capace di rientrare in partita anche quando la situazione sembra compromessa. Nonostante una prestazione non brillante, Sinner ha meritato un elogio per la sua capacità di reagire sotto pressione. L’analista ha ribadito che il timore sul rendimento dell’azzurro è ingiustificato, ricordando che Sinner “ha vinto le ultime nove partite senza perdere un set”.

Sinner: successi recenti e prospettive future

Il percorso di Jannik Sinner nei tornei più prestigiosi continua a mostrare una notevole solidità. In una recente finale a Cincinnati, Sinner ha superato Frances Tiafoe con il punteggio di 7‑6(4), 6‑2, aggiudicandosi il suo quindicesimo titolo ATP in carriera e il quinto del 2024. Al termine di quell’incontro, Sinner aveva espresso la sua soddisfazione: “Sono molto provato e contento. Ho provato a dare il mio meglio oggi, tutti e due eravamo un po’ provati dalle semifinali, sono riuscito a portare a casa i punti più importanti nei momenti chiave. Sono molto contento della posizione in cui mi trovo prima degli Us Open e spero di far vedere un buon livello di tennis anche lì”.

Questi risultati confermano la costante crescita mentale e tecnica di Sinner, che si presenta agli appuntamenti più importanti con una consapevolezza sempre maggiore, pronto a rispondere alle aspettative e alle pressioni del circuito internazionale con determinazione e resilienza.